Voici sans doute le cimetière de youngtimer le plus triste jamais découvert

Âmes sensibles s’abstenir. Quelqu’un vient de trouver au Royaume-Uni une spectaculaire collection de youngtimer sportives. Problème : toutes les voitures sont vraisemblablement entreposées à l’extérieur depuis plusieurs décennies sans aucune protection. Du coup, la rouille, la mousse et la pluie sont à l’œuvre pour écarter définitivement ces véhicules de la circulation.

Les clichés partagés sur le réseau social Facebook par Mark & Debbie’s Adventures via une publication comprenant plus de 75 photos dévoilent la taille impressionnante du rassemblement. Dans le lot, des Volkswagen Golf GTI, Nissan 300ZX, Ford Fiesta RS, Opel Astra GSI, Citroen CX GTI, Peugeot 205 Gti, Toyota MR2, BMW E30, Fiat Coupé Turbo et Calibra V6 sont de la partie.

La crainte des vols

Dans les commentaires, les internautes alertent l’auteur de la publication : « ne donnez pas la localisation de ce lieu et cachez ce qui permet de l’identifier, sinon des personnes malintentionnées viendront ». Ces voitures de plus en plus rares et leurs pièces attirent hélas les convoitises pour ensuite écouler sans difficulté les stocks sur le marché de l’occasion.