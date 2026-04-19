Comment la Peugeot 205 a été inspirée par une voiture américaine : la Brubaker Box.

Certes, quand on voit la Brubaker Box, on se demande bien où est la Peugeot 205. En réalité, il s’agit d’un détail, mais qui va aider à équilibrer la ligne. La création est un processus complexe, où dans la tête du designer vont se mêler, de façon consciente ou pas, des éléments existants et d’autres qui seront le fruit de sa propre imagination.

En réalité, on n’invente jamais de zéro, on associe, on mélange et on dessine. Cela dit, en matière de créativité, les Américains ont souvent donné le la, y compris dans les années 70. En cette époque bien moins normée que l’actuelle, une voiture a servi de base à bien des artisans désireux de réaliser leur propre auto : la Volkswagen Coccinelle. On en récupérait la plate-forme roulante, et on installait dessus une carrosserie de son cru, la plupart du temps en fibre de verre. Ainsi est née par exemple la Brubaker Box, en 1972. Cette dernière inspire le respect quant à la pertinence de son concept.

En effet, il s’agit rien moins que d’un monospace compact avant l’heure, et on sait que le genre provient des USA : la Renault Espace s’inspire de travaux réalisés chez Chrysler… La Brubaker Box a été créée dans l’esprits des vans américains, très en vogue à l’époque. Curtis Brubaker a dessiné une carrosserie ultramoderne, l’a réalisée en fibre de verre et l’a posée sur la base de la coccinelle. Très novatrice, elle a ensuite été produite par un artisan américain, Automecca. Seulement, le dessin devait être un peu trop radical pour la clientèle, si bien que seulement 25 unités ont été fabriquées apparemment.

En tout cas, cela a suffi pour impressionner Gérard Godfroy, le vrai créateur de la Peugeot 205. Il a notamment apprécié la forme des vitres latérales, et leur relation avec le montant arrière. On retrouve le tout sur la 205, plus précisément la 3-portes. Gérard Welter racontait s’être inspiré de la Ferrari 250 GT SWB pour cette partie. Godfroy l’a infirmé de façon claire et nette à votre serviteur, citant au contraire sa propre inspiration, la fameuse Brubaker Box. Une honnêteté rare dans le milieu du design, et qui l’honore.