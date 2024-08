Venez fêter les 40 ans de la 205 GTI

Après l’euphorie olympique, il va bien falloir trouver d’autres événements pour égayer le quotidien. Si vous êtes amateurs de bolides en général, et de la 205 GTI en particulier, nous vous suggérons donc de mettre le cap sur le Musée de l’aventure Peugeot, sis à Sochaux, où l’on fêtera les 21 et 22 septembre le quarantième anniversaire du lancement de la mythique sportive française. Cette fête est organisée un an après celle célébrant les 40 ans du lancement de la gamme 205, dont Caradisiac vous avait alors parlé.

Le programme s’annonce assez copieux, avec le samedi , en complément de la neuvième bourse aux pièces anciennes, des animations autour de la 205 Gti : démonstrations diverses, emplacements réservés aux 205 GTI et affiliées (Gentry, Griffe, Rallye et T16 de série) dans l’enceinte du Musée, rétrospective d’images d’archives des 205 GTI et 205 T16 sur grand écran, etc.

Le dimanche, le 205 GTI Club de France, qui compte 200 membres en France et dans d’autres pays d’Europe, organise un grand Rassemblement de 205 GTI et affiliées (Griffe, Gentry, Rallye et T16 série 200), une conférence « la Peugeot 205 et le sport » durant laquelle interviendra un ancien pilote Peugeot Sport, le concours de la 205 GTi la plus kilométrée, de celle venue du plus loin, de la plus ancienne, de la plus ancienne en première main, etc… L’objectif est aussi de remplir le parking avec le plus grand nombre possible de 205 GTI, tout simplement (inscription ici). A signaler enfin, l’organisation d’une tombola mettant un jeu une 205 GTI.