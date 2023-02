La Peugeot 205, voiture de l'année 2023

Comme des millions de Français, vous avez probablement au moins un souvenir lié à la Peugeot 205. L’auteur de ces lignes, par exemple, garde un vif souvenir de sa XAD d’étudiant, aussi vive et légère qu’économe en carburant.

La 205, c’est la France des années 80, qui rêve de fusée Ariane, de minitel et de TGV. C’est la France qui roule pied au plancher, s’enivre au parfum de GTI, et s’extasie des exploits de la redoutable version Turbo 16 en championnat du monde des rallyes, qu’elle remporte en 1985 et 86, ou dans le désert à l’occasion du Paris-Dakar (victoire en 87 et 88).

La 205, c’est la voiture d’une France conquérante à l’époque où « automobilisme » rimait encore avec optimisme, ce qui se ressentait aussi à travers des publicités nettement plus débridées qu’aujourd’hui.



La 205, c’est une voiture fabriquée à près de 5,3 millions d’exemplaires, véritable success story industrielle qui a sauvé de la catastrophe un groupe PSA Peugeot Citroën pourtant bien mal en point en 1983, année de lancement de l’auto.

Pour fêter dignement ce quarantième anniversaire, le musée de l’Aventure Peugeot, sis à Sochaux, organise de multiples festivités destinées à mettre à l’honneur le sacré numéro. Du 23 février au 3 septembre, y seront exposés plus d’une dizaine de modèles parmi lesquels une maquette de style, une fourgonnette de pompiers ainsi que des déclinaisons sportives. Au passage, je vous renvoie aux articles consacrés aux célèbres 205 Rallye et autres Junior par Caradisiac sous la plume de l’excellent Stéphane Schlesinger.

En parallèle, des clubs et associations assureront de multiples animations au fil de l’année, avec en point d’orgue un grand rassemblement organisé par le Club 205 du 7 au 9 juillet à Sochaux.

Même un club allemand, le « Deutsches Peugeot Vorkriegsregister » a prévu de rendre hommage à l’auto lors du salon Retro Classics de Stuttgart du 23 au 26 février, en y exposant une 205 T16.

De multiples événements s’annoncent donc dans les mois qui viennent, que nous ne manquerons pas d'évoquer sur Caradisiac.