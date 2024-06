Des youngtimers étonnantes chez la maison d’enchères Aguttes ce dimanche

Changement générationnel oblige, les youngtimers, voire les newtimers (voitures à partir de 2000, grosso modo) ont la cote. On en trouve de plus en plus dans les ventes aux enchères, et la maison Aguttes ne déroge pas à la règle. Dimanche 23 juin, à 15H, elle en présente plusieurs, dont certains ont particulièrement retenu notre attention. Pour nous en parler, nous avons posé des questions à Gautier Rossignol qui dirige le département Automobiles de collection chez Aguttes.

Il apprécie beaucoup l’étonnante Aston Martin Lagonda, à la ligne stupéfiante due à William Towns. Elle se pare aussi d’un tableau de bord digital, qu’elle fut l’une des toutes premières à arborer à sa sortie, en 1975 ! Celle-ci est estimée entre 30 000 € et 40 000 €, ce qui est intéressant car il s’agit d’un des derniers exemplaires fabriqués avant le restylage raté, en 1988, donc fiabilisés, même si celle-ci a besoin d’une révision.

Autre auto particulièrement originale, qu’on ne peut classer en youngtimer puisqu’elle date de 1968 : une Rolls-Royce Silver Shadow. Là, certains se diront que cette grande anglaise n’a rien de bien particulier, surtout qu’elle est la Rolls la plus produite. Oui mais cet exemplaire a été carrossé sur-mesure à la demande de Pierre Scapula, architecte-décorateur, par le célèbre spécialiste italien Michelotti. Une Rolls unique estimée à 25 000 € ?

C’est exceptionnel, mais il faut quand même garder à l’esprit qu’elle nécessite des travaux consécutifs à une longue période d’inutilisation. « Elle est très saine », détaille Gautier Rossignol, qui a un coup de cœur particulier pour cette Rolls. « C’est une voiture importante, la seule Rolls-Royce au monde carrossée par Michelotti. La carrosserie ne demande pas beaucoup de travail, le point le plus important à résoudre étant l’hydraulique. »

Dans un genre plus sportif (si, si), on trouve une Ferrari 308 GTSI de 1982. Ce n’est pas la variante de la berline de Maranello la plus prisée, en raison de sa puissance trop basse (214 ch), mais voilà, grâce à son injection, elle profite d’un fonctionnement plus constant que les variantes à carburateurs. De plus, il suffirait de la doter d’injecteurs plus gros (au hasard, ceux d’une BMW 528i E12) pour gonfler sa cavalerie (mais chut !) et booster ses performances. Sachant qu’elle demeure bien moins chère que les autres 308, ça en fait un plan intéressant.

Celle-ci augmente sa rareté par sa couleur jaune et surtout son kit Kamei modifiant la face avant. D’origine US mais en France depuis 1989, elle totalise 85 000 km environ mais nécessite une révision. Elle est vendue sans réserve, avec une estimation basse à 55 000 €. Si on souhaite plus de classicisme, une autre 308 GTSI est proposée, marron (une teinte qui lui va à ravir), mais avec un prix de réserve et une estimation basse à 60 000 €. « On va enfin pouvoir se racheter ces voitures, dont la cote avait explosé », se réjouit Gautier Rossignol.

Plus récente (1993), la Peugeot 306 Cabriolet est, elle aussi, unique en son genre puisqu’il s’agit d’un prototype du département Couleurs & Matières du centre de design du lion. Elle a déjà été présentée aux enchères et achetée par le batteur du groupe Trust. Ne totalisant que 900 km d’origine, elle nécessite quelques menus soins cosmétique (capote notamment) mais avec une estimation basse à 18 000 €, elle donne l’occasion de s’offrir un modèle exceptionnel à un prix raisonnable. Qu’on se rassure, « elle est immatriculée et on peut repartir avec par la route », explique Gautier Rossignol.

Autre cabriolet original pour rouler cheveux au vent cet été : la Triumph TR8. L’exemplaire proposé ici est très rare en France puisqu’il n’y a jamais été commercialisé. En effet, il s’agit d’une TR7 dotée du V8 Rover 3,5 l, attelé ici à une boîte 5 manuelle. Bel ensemble, performant et musical ! Cette 2e main d’origine US (mais en France depuis 2005) est présentée comme étant en bon état, accompagnée de factures d’entretien, mais nécessite une révision. Attention, son prix est dangereusement attractif : estimation basse à 6 000 €, et sans réserve !

Votre serviteur est attiré par les bizarreries, mais il n’oublie pas les modèles plus courants, et a été particulièrement intéressé par une très belle Renault 16 TS de 1973. La TS, c’est la plus vive des R16, plus encore que la TX grâce à sa boîte courte, et elle pointe à 165 km/h. Amplement suffisant à l’heure actuelle ! Celle-ci est exceptionnelle car c’est une 2e main ne totalisant que 60 000 km. Elle bénéficie en sus d’un très bel intérieur en cuir. Estimée entre 6 000 € et 10 000 €, elle mérite le coup d’œil car sa cote est en hausse constante.

Toujours chez Renault, on trouve un intéressant Espace IV V6 Initiale de 2004, certainement la version la plus désirable avec son 3,5 l Nissan. Totalisant 145 000 km, ce qui est raisonnable, cet exemplaire s’accompagne d’une montagne de factures et est estimé entre 2 000 € et 4 000 €. Sans réserve !

Si on souhaite un newtimer plus sportif, on peut se rabattre sur l’Audi S3 de 1999, affichant 156 000 km d’origine et sortant de révision (Haldex vidangé). En très bel état apparent, dotée de tout son historique, et sans préparation sauvage (rare sur ce modèle), cette compacte puissante (210 ch) est tout à fait collectionnable. Estimations : entre 13 000 € et 18 000 €.

Dans la même zone de prix (estimations entre 12 000 € et 18 000 €), on tombe sur une Mercedes SLK 230 de 2000. Ça paraît un peu élevé, oui mais voilà : cet exemplaire ne totalise que 2 150 km d’origine ! Autrement dit, il se présente dans un état proche du neuf. Il faudra tout de même lui changer les pneus, qui sont d’époque. A ceux qui s’inquiètent de son bon fonctionnement, Gautier Rossignol nous assure « qu’elle marche à merveille, elle est neuve ! ». D’ailleurs, au moment de notre conversation, un acheteur potentiel est venu s’enquérir à son sujet.

Enfin, et toujours à des estimations similaires (15 000 – 20 000 €), surgit une Peugeot 205 GTI 1.9, attractive vu ces montants. « C’est une Le Mans suédoise, donc avec un moteur de 122 ch, qui est moins demandée », tempère Gautier Rossignol. Pourtant, elle se présente dans un bel état d’origine et affiche un kilométrage plutôt raisonnable, 168 000 km environ, certifiés par un Carfax. Déjà immatriculée en France, elle a simplement besoin d’une petite révision.

Ce ne sont pas les seules autos intéressantes de cette vente, les plus fortunés d’entre nous pouvant faire les yeux de Chimène à la spectaculaire Lamborghini Countach LP500S de 1984 entièrement blanche et utilisée régulièrement (un point important). Elle est estimée entre 450 000 € et 550 000 €. Notons aussi la rare AMC AMX V8, la puissante Ford Mustang Cabriolet V8, les poplulaires Citroën 2CV, les superbes Citroën SM, l'emblématique Mercedes SL R107, la jolie Fiat 1500 Cabriolet, la rude Triumph TR4, ou encore les Jaguar MK 2.

En tout, 70 voitures sont proposées chez Aguttes à Paris, Porte de Champerret, dès 15h00 ce dimanche. S’agissant d’une vente aux enchères, c’est du sans-filet ou presque pour les acheteurs. Aussi faut-il aller examiner les autos avant de se lancer dans le jeu des enchères, se fixer un budget à ne pas dépasser (oui, on se laisse facilement emporter) et savoir qu’une fois que le marteau est tombé, des frais de vente s’appliquent.