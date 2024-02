dailymotion Rétromobile 2024 - les bonnes affaires à moins de 25 000 € en vidéo : BMW 528i

Certes, le fait que Jacques Mesrine ait été « neutralisé » au volant d’une BMW 528i E12 confère à la berline allemande un parfum soufré. Et pourtant, l’ancien ennemi public numéro 1 avait opéré un bon choix automobile, tant cette berline concilie les contraires. Sous une carrosserie discrètement élégante mais ornée d’une face avant typiquement agressive, elle cache un magnifique 6-en-ligne 2,8 l à injection de 184 ch qui l’emmène à 208 km/h. De plus, ce moteur chante comme aucun autre et présente une excellente fiabilité, à condition d’être bien entretenu. Les Mercedes 280E W123 n'ont qu'à bien se tenir !

L’habitacle se veut chic, en se drapant d’un beau velours, alors que la planche de bord, très bien fabriquée, propose une ergonomie recherchée, typiquement Bmw. Le confort et l’insonorisation étant soignés, on voyagera confortablement dans cette grande routière qui ne déparerait pas dans un épisode de Derrick. Celle que nous voyons ici, drapée d’un délicieux vert clair typiquement seventies, et bardée de chromes exhale un charme inimitable ! Il lui manque toutefois les projecteurs jaunes, car elle vient d'Espagne. Elle se présente dans un état apparemment impeccable, sans aucune trace de rouille, l’ennemi numéro 1 de la Série 5 E12. Elle attaque particulièrement les tourelles d’amortisseurs avant, et si c’est pourri à cet endroit, il sera difficile de ne pas envoyer la voiture à la casse. Les revêtements de sièges sont ici immaculés (ils vieillissent souvent mal), tout comme la coiffe de la planche de bord, sensible aux craquelures. Autant dire qu’une 528i E12 boîte manuelle dans un aussi bel état, c’est très rare ! Surtout avec de l'historique. Ce qui explique le prix un peu élevé de 17 900 €. Mais on ne perdra à coup sûr rien à la revente.

Check-list

- Corrosion

- Etat de l’habitacle

- Circuit de refroidissement

Les +

- Moteur puissant et musical

- Performances

- Confort

Les –

- Tenue délicate sur le mouillé

- Pièces parfois rares et chères

- Image à assumer