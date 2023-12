Audi S3 (1999 – 2003), la première super-compacte d’Ingolstadt, dès 7 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi l'Audi S3 est-elle collectionnable ? L'Audi S3 joue un rôle important dans l'Histoire automobile car elle est la première compacte à offrir des prestations non pas de sportive mais de grosse GT. Par ses performances, son comportement routier, sa dotation de série, son confort, voire son luxe. Le tout, sublimé par la sécurité conférée par une transmission intégrale. Avant elle, ces éléments ne se retouvaient que dans des modèles bien plus haut de gamme et chers !

On ne l’a pas trop vu venir, le succès de l’Audi A3, lancée en septembre 1996. Celle qui inaugure la plateforme PQ34 séduit par son look mais aussi son habitacle huppé, le tout n’étant pas sanctionné d’un prix délirant. En réalité, elle actualise avec brio la formule de la compacte chic, jusque-là apanage de la Lancia Delta et, dans une moindre mesure, de la BMW Série 3 Compact.

Comme cette dernière, l’allemande s’oriente vers la forte puissance alliée à une transmission intégrale mais au contraire de l’italienne, sans visée sportive. Au contraire, l’idée d’Audi est de produire une version très rapide et efficace tout en se montrant confortable et facile, quoi qu’il arrive. A la différence d'une Lancia Delta Integrale, ou d'une Subaru Impreza GT, très inspirées par le rallye. La super-A3 est dévoilée en 1999, et se dénomme S3.

Première Audi à moteur transversal et quatre roues motrices, elle troque le différentiel central Torsen, traditionnellement utilisé par le constructeur, contre un Haldex à gestion électronique. Celui-ci n’envoie la puissance au train arrière qu’en cas de perte de motricité des roues avant, de sorte que le caractère intégral de la transmission n’est que partiel, au contraire de celui d’une Delta par exemple.

Mais, vu la définition de la S3, c’est bien suffisant ! Sous le capot, celle-ci récupère l’excellent 1,8 l turbo à 5 soupapes par cylindres déjà vu dans la version 1.8T en le poussant à 210 ch (moteur codé APY).

Pour ce faire, le bloc bénéficie d’un taux de compression augmenté, d’une pression de suralimentation relevé et de deux échangeurs pour bien refroidir l’air arrivant dans les chambres de combustion. En résultent des performances très élevées, la S3 flirtant avec les 240 km/h, tout en franchissant les 100 km/h en moins de 7 s. Et ce, malgré un poids, élevé pour l’époque : 1 420 kg.

Gros avantage, certes indirect, de la transmission Quattro, elle induit le remplacement de l’essieu arrière de torsion équipant l’A3 par une épure multibras, bien plus raffinée. Pour sa part, la suspension se voit raffermie, alors que les freins se renforcent.

Signe supplémentaire de la vocation grand tourisme de la S3, son équipement exceptionnellement riche : clim auto, régulateur de vitesse, projecteurs au xénon, sièges Recaro électriques en cuir/Alcantara, hifi, ABS, ESP, jantes de 17… Tout ceci se paie relativement cher : 224 000 F, soit 48 700 € actuels.

Fin 2000, la S3 bénéficie d’un léger restylage (projecteurs monoblocs à glace lisse, modifications d’habitacle), le moteur, tout en restant à 210 ch, gagnant une distribution variable (code AMK) alors qu’en 2002, la puissance grimpe à 225 ch (code moteur BAM). En 2003, une nouvelle génération d’A3 apparaît, la 8P, qui envoie la présente S3, codée 8L, à la retraite.

Combien ça coûte ?

En très bon état, avec un contrôle valide et sans nécessiter de frais immédiats, la S3 se déniche dès 7 000 €. A ce tarif, le kilométrage dépasse largement le chiffre de 200 000. Pour un très bel exemplaire avoisinant les 150 000 km, comptez 11 000 €, alors que le prix des exemplaires sous les 100 000 km a tendance à s’envoler au-delà des 20 000 €. On ne note pas de différence de montant notable entre les différentes phases.

Quelle version choisir ?

Celle qui sera en parfait état d’origine, et dotée d’un bon suivi. Le moteur APY est réputé un poil plus solide que les suivants.

Les versions collector

Ce sont celles, là encore, en parfait état d’origine, donc sans préparation plus ou moins hasardeuse, et faiblement kilométrés.

Que surveiller ?

Très bien fabriquée, la S3 bénéficie aussi d’une mécanique fort robuste, si bien entretenue (vidange moteur tous les 10 000 km maxi) mais n’échappe pas à quelques ennuis. Si les culasses fendues vues sur les premiers exemplaires appartiennent au passé, on surveillera le système de suralimentation : état des durits, des capteurs, du turbo lui-même…

La courroie de distribution doit être changée régulièrement (100 000 km maxi, avec renouvellement de la pompe à eau), et le coupleur Haldex vidangé tous les 30 000 km, sinon la casse prématurée de sa pompe guette. A examiner de près également, comme sur toute compacte puissante, l’état de la transmission (cardans, embrayage), et des trains roulants. La carrosserie s’avère peu sensible à la corrosion, mais si l’habitacle vieillit globalement bien, le ciel de toit a tendance à s’effondrer.

Sur la route

La S3 paraît bien petite selon les standards actuels. Heureusement, dans l’habitacle, on retrouve une belle finition Audi alliée à un tableau agréablement dessiné. Si on se sent un peu engoncé, on apprécie l’excellent maintien des sièges Recaro à longueur d’assise réglable. S’il émet un son quelconque, le moteur allie belle souplesse, grande docilité et punch à tous les régimes : il pousse encore diablement fort ce « 5 soupapes » ! Et ne rechigne pas à haut régime. La boîte 6 est toutefois d’un agrément moyen, même si l’étagement est bien adapté.

Pas extrêmement informative, la direction se révèle plutôt précise et le train relativement incisif. Conséquence, le châssis apparaît sympa, même si ses réglages surtout sécuritaires s’apprécient bien plus à grande vitesse sur autoroute que dans les virolos. Vu le soin apporté à l’insonorisation, on en déduit que la S3 est très confortable : l’amortissement en décide autrement sur les aspérités, car malgré sa fermeté, il n’empêche pas des mouvements de caisse parasites. L’Audi n’en demeure pas moins une monture fortement plaisante et pas si gourmande : 10 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Audi S2 (1990 – 1995)

Variante sportive du coupé B3, sur base Audi 80, la S2 apparaît fin 1990. Armée d’un turbo et d’une belle culasse à 20 soupapes, son 5-cylindres en ligne 2,2 l, proche de celui de la mythique ur-Quattro 20V, développe 220 ch. Du coup, cette 3-portes bien évidemment dotée de la transmission Quattro à différentiel central Torsen (donc permanente), allie hautes performances (248 km/h en pointe) et grande efficacité dynamique.

Le tout, en préservant le luxe et le confort. Pour 1993, le coupé S2 évolue, passant à 230 ch et gagnant une boîte 6 vitesses (5 rapports précédemment). Horriblement chère à l’époque (l’équivalent de 75 000 € actuels), la S2 a été relativement peu produite (à peine plus de 7 000 unités). A partir de 20 000 € en bon état.

Audi S3 (2002), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 781 cm3

Alimentation : injection, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, quatre roues motrices

Puissance : 210 ch à 5 800 tr/min

Couple : 270 Nm à 2 100 tr/min

Poids : 1 420 kg

Vitesse maxi : 238 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 6,8 secondes (donnée constructeur)

