BMW 323ti (1997-2000) : musique, performances et propulsion dès 6 500 €

Les collectionnables, c’est quoi ? Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde ! Pourquoi la BMW 323ti est-elle collectionnable ? Une compacte youngtimer dotée d’un beau 6-cylindres et de roues arrière motrices, vous en connaissez beaucoup ? Non, la BMW 323 ti est la seule. De plus, elle offre une fiabilité des performances encore très actuelles, mais sans crouler sous les aides électroniques, conciliant le meilleur de l’ancien et du moderne. Enfin, comme elle a été produite sur une durée relativement courte, elle n’existe pas en très grand nombre, ce qui renforce son aspect collector.

Au tournant des années 90, les constructeurs allemands commencent à s’intéresser au segment des compactes premium, défriché et occupé jusque-là par la Lancia Delta. BMW, avant que ce segment n’existe, avait connu quelque succès avec sa 02 Touring au début des années 70, sans toutefois donner de descendance à celle-ci. La Touring, c’était une version à hayon de son coupé de gamme basse, à l’arrière tronqué donc.

Pour sa compacte des années 90, la marque allemande va procéder de même côté carrosserie : la Série 3 E36 perd son coffre séparé au profit d’une poupe courte dotée d’un hayon. Techniquement, les modifications vont plus loin qu’avec la 02. En effet, comme cette fois, il s’agit de proposer l’auto à un prix compétitif, la future compacte récupère la suspension arrière, plus simple, de la Série 3 E30, à bras obliques. A l’intérieur, là encore, BMW joue la carte de l’économie en installant une planche de bord moins cossue que celle de la berline.

La Série 3 Compact apparaît fin 1993, et si elle convainc par son look, agressif, elle déçoit par ses moteurs à 4 cylindres uniquement. Ce défaut ne sera corrigé que 4 ans plus tard, mais ça valait la peine d’attendre. La Compact reçoit en effet le 6-en-ligne 2,5 l de 170 ch de la 323i. Dénommée 323ti, la petite BMW affiche enfin de vraies compétences sportives, et se distingue du tout-venant avec ses roues arrière motrices qui pimentent la conduite. Toutefois, le constructeur ne prévoit pas de pont autobloquant, se contentant d’installer un antipatinage.

A sa sortie, la 323ti bénéficie d’un équipement complet (ABS, double airbag, clim, ordinateur de bord, sellerie mixte cuir-tissu, jantes en alliage de 16), ce qui permet de justifier un prix assez élevé : 179 900 F, soit 36 800 € actuels selon l’Insee. L’Audi A3 1.8T (150 ch) est plus chère en Ambition (181 700 F) mais aussi mieux équipée, le cuir étant de série. Malheureusement pour elle, la 323ti ne parviendra pas à faire oublier l’image de « sous-BMW » affectant les Compact et n’évoluera que peu avant sa mise à la retraite en 2000.

En 1999, son bloc a beau adopter un double Vanos (simple auparavant), couplé à une nouvelle injection, sa puissance stagne officiellement à 170 ch, contre 192 ch de la 325i E46 sortie fin 1999. La 323ti quitte discrètement la scène, produite à 15 155 exemplaires. Bien plus rare qu’une M3 donc, celle-ci frôlant les 80 000 unités !

Combien ça coûte ?

On trouve pas mal de 323ti sur le marché, mais rarement en bon état. Pour exemplaire strictement d’origine en boîte automatique et ne nécessitant aucuns travaux, comptez 6 500 €, avec un kilométrage dépassant le chiffre des 200 000. Pour une boîte manuelle, ajoutez 1 000 €. Un exemplaire de moins de 150 000 km passe déjà les 10 000 €, les plus beaux atteignant parfois 15 000 €. Les options peuvent aussi pousser les prix vers le haut.

Quelle version choisir ?

Facile, me direz-vous. Néanmoins, les 323 ti à la boîte manuelle semblent plus désirables, les automatiques de son époque étant encore lentes, surtout en usage dynamique.

Les versions collector

Comme d’habitude, ce sont celles en parfait état d’origine. Surtout, les exemplaires bardés d’options (cuir, toit ouvrant, pack M) sont valorisés.

Que surveiller ?

Mécaniquement, la 323ti est une BMW du meilleur cru, passant largement les 200 000 km sans panne majeure. On surveillera toutefois la pompe à eau passé les 100 000 km et les tendeurs de chaîne de distribution après 150 000 km. Le Vanos (déphaseur d’arbre à cames) ne pose pas de souci particulier, non plus que les coussinets de bielle, très sensibles sur la M3.

En revanche, la BMW E36 en général pâtit d’une sensibilité certaine à la corrosion. Les silentblocs de suspensions sont aussi à examiner de près. Pour sa part, l’habitacle vieillit moyennement, le ciel de toit ayant tendance à tomber et le bourrelet gauche du siège conducteur à s’abîmer prématurément. À surveiller également, les fonctions électriques/électroniques.

Au volant

La Compact E36 a le mérite, contrairement à l’E46 de conserver la face avant de la Série 3 dont elle dérive. En revanche, à l’intérieur, c’est l’inverse : si l’E46 Compact conservait le magnifique tableau de la berline, l’E36 se contente d’une planche de bord assez brute. Mais comme la 4-portes n’était pas spécialement bien lotie de ce point de vue non plus, la perte reste négligeable. BMW oblige, on profite d’une excellente position de conduite, et dès le démarrage du moteur, on a le sourire. Cette musique !

Douce, raffinée et onctueuse, elle constitue une source de plaisir permanent, surtout que la boîte 5 se révèle agréable à manier. Ensuite, ce moteur procure des performances encore très estimables, tout en chantant à mesure qu’il se rapproche de la zone rouge. Souple, il mériterait peut-être un peu plus de rage à haut régime. En tout cas, grâce au poids contenu, la 323 ti marche presque aussi fort que la 325 ti, pourtant plus puissante de 22 ch.

On a beaucoup glosé sur le train arrière de la 323 ti. En réalité, sur le sec du moins, il est stable et profite d’une bonne motricité. Globalement, le châssis d’ailleurs se révèle fort équilibré, et la direction agréablement informative, même si elle manque un peu de rapidité. Évidemment, sur le mouillé, on fera attention, même si jouer à survirer apparaît gratifiant.

Enfin, la suspension se montre plutôt confortable, tout comme les sièges à assises réglables. En somme, une compacte rapide et raffinée plus qu’une vraie sportive, et distillant un plaisir de conduite rare. Cerise sur le gâteau, elle sait avaler moins de 8 l/100 km en conduite tranquille.

L’alternative newtimer

BMW 130i (2005-2011)

La dernière pure descendante de la 323ti n’est autre que la 130i. En effet, après celle-ci, plus jamais les compactes BMW ne bénéficieront d’un 6-cylindres atmosphérique. Celui-ci, codé N52, est une merveille : cubant 3,0 l, il développe 265 ch dans un très beau chant, et reste assez frugal. Mais on retiendra surtout les performances : 0 à 100 km/h en 6,1 s.

Comme le châssis, doté de trains roulants évolués, se révèle rigoureux, l’auto se montre très efficace. En 2007, elle bénéficie d’une finition améliorée et reçoit une direction à assistance électro-hydraulique, tout en se déclinant également en 3 portes, puis, en 2010, de rétros agrandis ainsi que d’un système multimédia à disque dur. À partir de 8 500 €.

BMW 323ti (1998), la fiche technique

Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 494 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, bras transversaux, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; bras obliques, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, propulsion

Puissance : 170 ch à 5 900 tr/mn

Couple : 245 Nm à 4 200 tr/mn

Poids : 1 255 kg

Vitesse maxi : 230 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,8 s (donnée constructeur)

