En bref

SUV 7 places

Autonomie : 668 km

À partir de 51 290 €

Arrivée avec pas mal de retard, la version Grande Autonomie du 5008 est enfin disponible. Le SUV familial français propose ainsi une alternative au diesel pour les « gros rouleurs » grâce à son imposante batterie d’une très grosse capacité de 97 kWh (nette). Notre version d’essai étant facturée 55 890 € se positionne au même prix qu’un Mercedes GLB 250 +, proposant également 7 places, une autonomie proche (631 km) et surtout une recharge nettement plus puissante car conçu sur une plateforme 800 V. Il ne faut pas oublier le futur Skoda Peaq, le nouveau SUV 7 places de Skoda dont les prix sont très proches.

Cette batterie conçue par le partenaire ACC est assemblée en Europe. Sur le papier, elle se place parmi les plus grosses batteries du marché dans la catégorie des SUV familiaux 7 places aux côtés du BYD Tang. Associée à un électromoteur de 230 ch placé sur l’essieu avant, elle assure une autonomie mixte de 668 km en cycle WLTP et autorise au Français une minuscule prime CEE de 380 €.

Les 230 ch revendiqués sur le papier ne se reflètent pas volant en main. Malgré une valeur de couple honnête (345 Nm), les accélérations et les reprises sont loin d’être ébouriffantes. Il faudra obligatoirement passer en mode Sport pour trouver un soupçon de punch. Précisons que nous avons réalisé le test avec un seul conducteur à bord. On vous laisse imaginer le ressenti avec 7 occupants et des bagages. En ville en revanche, bon point, le système de régénération avec palettes au volant, à 3 niveaux, est progressif et facile à utiliser. Malheureusement, le E-5008 ne dispose pas du One Pedal (jusqu’à l’arrêt total).

La caisse présente un maintien rigoureux en courbes et le confort est au rendez-vous malgré les imposantes jantes de 20 pouces et l’absence de suspensions pilotées. On aime particulièrement son train avant très vif qui renforce la sensation d’agilité malgré son poids très élevé (2 241 kg tout de même). À ce propos, Peugeot a dimensionné le freinage en conséquence, ce qui rassure par son mordant et son endurance.

Consommation correcte et recharge satisfaisante

Mais c’est sur l’autoroute ou la voie rapide que le SUV français distille son plein potentiel. La bonne tenue de cap et l’insonorisation de qualité en font une machine à avaler les kilomètres sans fatigue. À l’inverse de sa consommation qui tourne aux alentours de 23 kWh/100 km à 130 km/h. Un score élevé qui se compense par de bonnes performances de recharge. Le E-5008 Grande Autonomie revendique une puissance maxi de 160 kW. Nous avons réalisé un 20 à 80 % en 28 minutes. C’est dans la bonne moyenne des véhicules fonctionnant en 400 V. Ce temps d’attente est acceptable pour les trajets au long cours, mais la concurrence divise ce temps d’attente par deux, à l’image du Mercedes GLB dont la puissance de recharge culmine à 320 kW ou encore du duo coréen Kia EV9/Hyundai Ioniq 9 (210 kW). Pour la recharge à la maison sur Wallbox (AC 7,4 kW), prévoyez un temps d’attente plus long, compris entre 9 h et 10 h.

Vitesse de recharge moyenne mais efficace

Au terme de notre essai d’environ 1 000 km réalisé sur un parcours mixte, mêlant équitablement route, autoroute et ville, la consommation s’est avérée plutôt correcte pour un véhicule de ce gabarit avec une moyenne totale de 18,4 kWh/100 km, offrant ainsi à son propriétaire un rayon d’action de plus de 520 km sans réel stress.

Cette version Grande Autonomie conserve ses bonnes prétentions de véhicule familial avec un espace au 2e rang suffisant pour offrir un bon niveau de confort à 2 adultes ; la place du milieu reste étroite. L’accès au 3e rang s’effectue en faisant coulisser et en basculant sans effort la banquette. Les deux dernières places sont assurées ici par de vrais sièges et non des strapontins, ce qui ne cantonne pas son usage à des enfants. Deux adultes de petit gabarit voyageront dans de bonnes conditions.

Le coffre conserve une importante capacité variant de 259 dm³ en 7 places à 748 dm³ en 5 places et 1 815 dm³ tout rabattu, avec en prime une surface de chargement large et bien plane. À cela, il faut ajouter deux rangements : un sous le plancher et un bac de 80 litres placé sous le rang 3. La présentation intérieure est irréprochable. Les matériaux sont soignés, le dessin est moderne ; malheureusement, le multimédia ne suit pas. L’écran central est lent et propose au final des fonctionnalités basiques.