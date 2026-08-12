Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot E-5008 (3e Generation)

Essai

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

0  

3. 668 km d’autonomie mais une addition salée : le Peugeot E-5008 Grande Autonomie vaut-il vraiment son prix ?

 

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

La concurrence : en milieu de tableau

Le Peugeot E-5008 Grande Autonomie se frotte à des concurrents comme le Mercedes GLB EQ. Contre toute attente les deux sont proches en matière d’autonomie et de prix. Surprenant aussi, le Français s’avère bien moins cher que le duo coréen Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9. Enfin son concurrent le plus proche reste le prochain Skoda Peaq, annoncé à des tarifs et des autonomies proches.

A retenir : Pari réussi pour une addition salée

Sur le plan purement technique, le Peugeot E-5008 Grande Autonomie remplit son contrat : il offre un rayon d’action rassurant, charge relativement « rapidement » et conserve ses beaux volumes et son bon niveau de confort. Toutefois, sur le plan financier, l’addition salée rebat les cartes car pour le même prix vous pouvez vous offrir les services d’un SUV 7 places premium qui va aussi loin, recharge bien plus vite et qui offre un système multimédia ô combien plus abouti.

Caradisiac a aimé

  • L’autonomie rassurante
  • Les volumes à bord
  • La qualité de présentation
  • Le confort général
  • Les performances satisfaisantes de recharge

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les tarifs salés
  • Le manque de peps du moteur
  • Le poids élevé
  • Le manque de puissance du moteur
  • Le système multimédia dépassé
  • La consommation sur autoroute élevée
  • Absence de One pedal

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE ALLURE 97 KWH 0 (wltp) 51 290 €  €
III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT 97 KWH 0 (wltp) 55 890 €  €
III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH 0 (wltp) 58 690 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (38)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot E-5008 (3e Generation)

Peugeot E-5008 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Peugeot E-5008 (3e Generation)

Voir tous les essais Peugeot E-5008 (3e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Peugeot E-5008 (3e Generation)

Voir toute l'actu Peugeot E-5008 (3e Generation)