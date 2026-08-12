La concurrence : en milieu de tableau

Le Peugeot E-5008 Grande Autonomie se frotte à des concurrents comme le Mercedes GLB EQ. Contre toute attente les deux sont proches en matière d’autonomie et de prix. Surprenant aussi, le Français s’avère bien moins cher que le duo coréen Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9. Enfin son concurrent le plus proche reste le prochain Skoda Peaq, annoncé à des tarifs et des autonomies proches.

A retenir : Pari réussi pour une addition salée

Sur le plan purement technique, le Peugeot E-5008 Grande Autonomie remplit son contrat : il offre un rayon d’action rassurant, charge relativement « rapidement » et conserve ses beaux volumes et son bon niveau de confort. Toutefois, sur le plan financier, l’addition salée rebat les cartes car pour le même prix vous pouvez vous offrir les services d’un SUV 7 places premium qui va aussi loin, recharge bien plus vite et qui offre un système multimédia ô combien plus abouti.

Caradisiac a aimé

L’autonomie rassurante

Les volumes à bord

La qualité de présentation

Le confort général

Les performances satisfaisantes de recharge

Caradisiac n’a pas aimé

Les tarifs salés

Le manque de peps du moteur

Le poids élevé

Le manque de puissance du moteur

Le système multimédia dépassé

La consommation sur autoroute élevée

Absence de One pedal