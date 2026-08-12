Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?
3. 668 km d’autonomie mais une addition salée : le Peugeot E-5008 Grande Autonomie vaut-il vraiment son prix ?
La concurrence : en milieu de tableau
Le Peugeot E-5008 Grande Autonomie se frotte à des concurrents comme le Mercedes GLB EQ. Contre toute attente les deux sont proches en matière d’autonomie et de prix. Surprenant aussi, le Français s’avère bien moins cher que le duo coréen Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9. Enfin son concurrent le plus proche reste le prochain Skoda Peaq, annoncé à des tarifs et des autonomies proches.
A retenir : Pari réussi pour une addition salée
Sur le plan purement technique, le Peugeot E-5008 Grande Autonomie remplit son contrat : il offre un rayon d’action rassurant, charge relativement « rapidement » et conserve ses beaux volumes et son bon niveau de confort. Toutefois, sur le plan financier, l’addition salée rebat les cartes car pour le même prix vous pouvez vous offrir les services d’un SUV 7 places premium qui va aussi loin, recharge bien plus vite et qui offre un système multimédia ô combien plus abouti.
Caradisiac a aimé
- L’autonomie rassurante
- Les volumes à bord
- La qualité de présentation
- Le confort général
- Les performances satisfaisantes de recharge
Caradisiac n’a pas aimé
- Les tarifs salés
- Le manque de peps du moteur
- Le poids élevé
- Le manque de puissance du moteur
- Le système multimédia dépassé
- La consommation sur autoroute élevée
- Absence de One pedal
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE ALLURE 97 KWH
|0 (wltp)
|51 290 €
|€
|III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT 97 KWH
|0 (wltp)
|55 890 €
|€
|III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH
|0 (wltp)
|58 690 €
|€
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