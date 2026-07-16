Les gens de chez Peugeot sont tombés sur un sondage du magazine 30 millions d’amis, expliquant que 64 % des propriétaires de chiens prévoyaient de partir en vacances avec leur animal (et que la majorité de ces propriétaires de chiens choisissent même les destinations de vacances pour que le chien puisse en profiter lui aussi.

Crée par le Stellantis Design Studio, le Peugeot E-5008 Dog Edition Concept est la réponse à ces contraintes. Comme son nom l’indique, il prend la base du SUV familial électrique de la marque au lion (au lion, pas au chien), mais avec un habitacle équipé pour améliorer le bien-être des chiens qui le visiteront.

Un sèche-poils à bord

Au menu des aménagements prévus ? Une structure souple à apposer sur la vitre arrière afin de former un support confortable pour la tête du chien lorsqu’il voudra sortir son museau par la fenêtre, mais aussi un matelas modulable pour le coffre ou la banquette arrière. Outre une gamelle intégrée, un harnais « connecté » ou encore des accessoires pour protéger les sièges de devant, notons aussi la présence d’un « sèche-poils alimenté par la fonction V2L du véhicule, qui se range discrètement sous le plancher du coffre ».

Ce n’est pas tout : « Il intègre également un Dog Guardian Mode, conçu pour maintenir automatiquement une température confortable dans l’habitacle, permettre une surveillance à distance et alerter le propriétaire si nécessaire dans les situations où le chien reste exceptionnellement quelques instants à bord. Enfin, une fonction de rappel du chien (Dog Retriever) permet au véhicule d’émettre un signal sonore dédié pour appeler un chien égaré, le reconnaître à son retour et faciliter sa réinstallation à bord », peut-on lire dans le communiqué officiel. Et l’interface numérique pourrait sélectionner des bornes de charge comprenant des aires agréables pour les chiens.

Juste un concept

Si vous pensiez déjà commander ce E-5008 dont l’équipement rappelle certains projets spéciaux de Bentley, c’est raté : ce n’est qu’une simple étude de « style » en exemplaire unique. Mais vous pouvez quand même acheter certains équipements déjà disponibles pour les chiens : « Ce concept s’appuie également sur la gamme d’accessoires déjà proposée par PEUGEOT pour faciliter les déplacements avec un chien, comprenant notamment des grilles de séparation et des protections de coffre, afin de voyager toujours plus sereinement et confortablement avec son compagnon à quatre pattes ».