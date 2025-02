Plus de puissance et de coffre: les Peugeot e-3008 et e-5008 musclent leur offre

Peugeot continue d’accélérer sur la voie de l’électrification, et s’apprête à cette fin à étoffer ses gammes e-3008 et e-5008. La marque vient ainsi d’annoncer l’arrivée prochaine d’une motorisation électrique 325 ch Dual Motor (transmission intégrale, donc) sur les deux déclinaisons du SUV familial de la gamme, qui s’approche ainsi toujours plus près de la référence Tesla Model Y.

Le moteur électrique standard de 213 ch, relié aux roues avant du véhicule, se verra secondé par un moteur électrique de 112 ch alimentant les roues arrière. Une telle déclinaison était annoncée depuis quelque temps déjà, et elle n’est pas totalement inédite dans la mesure où la DS N°8, reposant sur la même plate-forme STLA Medium, disposera même de 25 ch supplémentaire (pour 686 km d’autonomie annoncée). Mais elle parachève la montée en gamme du e-3008, dont Peugeot s’enorgueillit d’annoncer qu’il a déjà suscité plus de 120 000 commandes, "dont 22 % pour le modèle 100 % électrique Peugeot E-3008, une proportion supérieure à la moyenne du segment."

En parallèle, la gamme e-5008 s’élargira dans le courant du premier semestre à une version 5 places, ce qui lui permet d’offrir un coffre d’un volume de 994 litres, soit 78 l de plus que la version 7 places. A titre de comparaison, la nouvelle mouture de la Tesla Model Y propose 868 litres à l’arrière, à quoi s’ajoutent 117 litres dans le coffre avant. Pour en revenir au e-5008 5 places, le volume de chargement s’établit à 2310 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Autre évolution, l’arrivée d’un système de préchauffage de la batterie, fonctionnant de concert avec le pré-conditionnement de l'habitacle et géré par l’intermédiaire du Trip planner qui l’activera donc automatiquement. Cela bénéficiera aux vitesses de charge et ne pourra que profiter à la durée de vie de la batterie, dont on rappelle au passage qu’elle est garantie 8 ans ou 160 000 km.