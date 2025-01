La Tesla Model Y 2025 peut-elle changer la donne? (présentation vidéo)

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

A la fois spacieuse, performante et efficiente, la Tesla Model Y propose un rapport prix/prestations redoutable, ce qui lui a permis de s’écouler à plus de 3,5 millions d’exemplaires depuis son lancement et de devenir la voiture la plus vendue au monde en 2023.

Mais près de 4 ans après ses débuts commerciaux sur le Vieux continent, la star de Tesla voit ses ventes s’éroder, ce qui est assez logique dans un contexte de concurrence accrue. Elle a ainsi dévissé de 17% sur le marché européen en 2024, passant derrière les Dacia Sandero, Renault Clio et Volkswagen Golf. Le besoin de renouvellement se faisait de plus en plus pressant, et le nouveau modèle qui nous intéresse aujourd’hui est ainsi disponible sur le configurateur Tesla depuis ce vendredi à 7 heures du matin.

La nouvelle mouture de la Tesla Model Y se reconnaît au premier regard. La partie avant est abaissée et ses phares disparaissent au profit d’une spectaculaire barre lumineuse transversale évoquant celles des Cybertruck et Cybercab. Le bouclier redessiné accueille dans sa partie basse une caméra, laquelle est équipée de son propre lave-glace et d’un chauffage intégré. Un équipement bien pratique au quotidien dans les manœuvres, même s’il se trouve très exposé.

La voiture s’allonge de 4 cm pour atteindre 4,79 m. Statu quo en matière de largeur et de hauteur, par contre. Côté roues, ce sera du 19 et du 20 pouces, comme actuellement. Notez que le modèle de lancement, dit "Launch Series", adoptera les roues de plus grand diamètre.

La partie arrière surprend davantage avec ce hayon lui aussi paré d’une barre lumineuse, d’une largeur de 1,60 m. Et Tesla de préciser que l'éclairage n'y est pas direct, mais qu'il s'agit d'une projection par l'intermédiaire d'une applique. Le bouclier arrière est lui aussi revu, de même que le diffuseur, censé mieux protéger l’arrière en cas de choc à basse vitesse. Notez au passage que la plaque d’immatriculation quitte le hayon pour migrer dans la partie inférieure de la poupe.

Mais ce qui fait l’intérêt d’une Tesla Model Y, c’est surtout son habitacle. Les cotes intérieures restent les mêmes, avec toujours ce large espace dévolu aux jambes des passagers installés à l’arrière. Comme à bord de la Model 3, ceux-ci bénéficient maintenant d’un écran central multimédia de 8 pouces de diagonale. Outre le contenu multimédia (Netflix & co.), celui-ci permet notamment d’accéder aux commandes de climatisation, de faire coulisser le siège avant droit vers l’avant, et dispose d’une double connectivité bluetooth.

Côté matériaux, cela s’améliore à tous les niveaux avec des éléments en aluminium (couvercle coulissant de la console centrale, par exemple) et en textile, notamment dans la partie supérieure de la planche de bord. Apparaissent aussi des bandes lumineuses personnalisables courant sur la planche de bord et les contreportes. La montée en gamme se traduit aussi par le choix de verre acoustique sur toutes les surfaces, ce qui permet à Tesla de revendiquer une baisse de 22% des bruits de roulement (c’est précis !), et de 20% pour les bruits d’impact et de vent. De même, ce verre réfléchirait jusqu’à 26% d’énergie solaire en plus que précédemment.

L’écran central avant n’évolue pas, avec sa diagonale de 15,4 pouces, et l’interface multimédia est identique à celle du Model Y tel que nous le connaissons. Tesla annonce une connectivité wi-fi jusqu’à 300% plus rapide en streaming vidéo, avec une extension de la portée de l'ordre de 200%. La clé téléphonique est censée mieux fonctionner également, avec des performances décuplées.

Comme à l’accoutumée chez Tesla, on ne saura rien de la capacité de la batterie et de la puissance du véhicule. La marque annonce simplement une charge à 250 kW, comme le modèle actuel. L’autonomie s’établit à 568 km pour la seule version disponible au lancement, en l’occurrence la Grande Autonomie à transmission intégrale quand elle est équipée de jantes de 20 pouces. C’est 33 km de mieux que la Grande autonomie actuelle à diamètre de roues identique.

Les accélérations s’améliorent, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,3 s, valeur des plus spectaculaires pour une voiture avouant 1997 kilos à vide. C’est 7 dixièmes de mieux que la version actuelle, et juste deux dixièmes de moins qu’une Porsche 911 Carrera...

Ne reste plus qu’à essayer la voiture, ce qui devrait arriver rapidement dans la mesure où les premières livraisons aux clients sont prévues pour le mois de mars. Nous pourrons alors vous donner notre opinion sur l’influence de la carrosserie rigidifiée et du système d’amortissement revu en profondeur, emprunté à la Model 3 dernière mouture. Reste à évoquer le prix, en l’occurrence 60 990 € pour la version de lancement, soit 13 000 € de plus que la Model Y grande autonomie telle que nous la connaissons. Ça fait mal, mais la gamme s’élargira rapidement à d’autres versions plus accessibles.