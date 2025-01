La Dacia Sandero et la Renault Clio reines d’Europe, une grande première

Les chiffres de vente des précédents mois du marché automobile européen ne laissaient que peu de doutes quant au nom de la voiture neuve la plus vendue de l’année 2024 : largement en avance après les onze premiers mois, la Dacia Sandero était tout simplement devenue irrattrapable compte tenu de l’écart avec la Volkswagen Golf, la Renault Clio et les autres modèles du haut du classement depuis le mois de janvier dernier.

La surprise, c’est que cette Dacia Sandero devance finalement un autre modèle citadin du groupe Renault : la Clio qui réalise ainsi un joli doublé après sa « victoire » au marché automobile français 2024. Alors que la Roumaine revendique 270 111 unités vendues sur l’ensemble de l’année dernière d’après les analystes de DataForce, la Clio totalise 216 569 exemplaires écoulés sur la même période. La première signe une hausse de 14,3% par rapport aux chiffres de l’année 2023, la seconde se « contente » de 6,5% d’augmentation. Un sacré résultat pour ces deux voitures à la vocation populaire, quoi coiffent finalement la Volkswagen Golf dépassée sur le fil par la Clio avec ses 216 549 exemplaires écoulés (malgré une belle augmentation de 17,5%) !

Leader du marché européen et du monde entier sur l’année 2023, le Tesla Model Y chute à la quatrième place avec 210 484 exemplaires vendus en 2024 (soit -17,5%). Même avec les meilleurs volumes de 2023, il n’aurait de toute façon pas résisté à la montée en puissance de la citadine low-cost qui signe un sacré record. En fin de carrière, le Volkswagen T-Roc termine finalement cinquième avec 203 611 unités distribuées. Il devance la Peugeot 208, le Volkswagen Tiguan, le Toyota Yaris Cross, la Skoda Octavia et la Toyota Yaris. Le nouveau Dacia Duster termine aux portes du top 10.

La parfaite illustration de la tendance du marché ?

La Dacia Sandero, dont le prix de base se situe légèrement sous les 13 000€, prend ainsi la succession d’un gros SUV électrique coûtant au moins 44 990€ dans sa version la moins chère (même s’il a régulièrement bénéficié de promotions tout au long de l’année). Tout un symbole pour une industrie de l’automobile neuve dominée jusqu’en 2021 par la Volkswagen Golf, cette compacte familiale dominatrice pendant plus d’une décennie sur le Vieux continent.

Difficile de trouver meilleure illustration de l’évolution de notre marché automobile dans lequel les voitures neuves coûtent en moyenne 10 000€ par rapport aux prix d’il y a dix ans. Les consommateurs se retrouvent désormais à privilégier les petits modèles bon marché.

Rappelons que le Tesla Model Y vient de recevoir une version restylée et bénéficie actuellement d’une grosse remise chez nous dans sa version Grande Autonomie Propulsion. La Dacia Sandero, elle, vient d’augmenter légèrement ses tarifs en France et continue sa montée en gamme tout en restant plus abordable que les citadines des marques généralistes. Quel modèle parviendra à la première place dans cette année 2025 sur notre marché ? Premier élément de réponse dès la fin du mois de janvier pour les chiffres de janvier.

En décembre 2024, en tout cas, le Tesla Model Y a réussi à prendre une petite revanche en devançant la Dacia Sandero (avec 28 426 exemplaires, +15% par rapport à décembre 2023, contre 22 025 exemplaires et +20,3% pour la Roumaine). Notons la belle quatrième place du Dacia Duster avec 17 242 exemplaires écoulés (+46,3% !). Peut-il dépasser tout le monde et s’imposer comme la voiture la plus vendue de l’année 2025 ?