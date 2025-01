La Dacia Sandero devient encore plus chère

8 690€, voilà ce que coûtait la Dacia Sandero de troisième génération à sa sortie à la fin de l’année 2020. Ce prix de base était déjà monté à plus de 11 000€ au début de l’année 2023 et il continue d’augmenter. Comptez désormais 12 990€ pour le modèle le moins cher de toute la gamme Dacia, correspondant à la finition Essential toujours dépourvue de la climatisation et de l’ordinateur de bord à écran tactile (avec un modeste moteur essence de 65 chevaux).

Dès qu’on choisit une finition plus haute et un moteur plus puissant, cette addition augmente aussi : 14 700€ au minimum pour la finition Expression ajoutant la climatisation manuelle et l’écran tactile central compatible avec Apple Carplay et Android Auto avec le même moteur, ou au minimum 16 950€ désormais pour la finition haut de gamme Journey avec le moteur Eco-G 100 compatible GPL ou le TCe de 90 chevaux. La version à boîte automatique (en réalité une transmission CVT avec le moteur de 90 chevaux) passe même à 19 000€ !

Presque aussi cher que la Fiat Tipo

Cette Dacia Sandero se rapproche donc encore du prix des autos les plus abordables chez les marques généralistes : les 14 990€ de la Citroën C3 de 100 chevaux ne sont plus très loin et il ne reste que 540€ entre les deux modèles quand on les compare avec le moteur essence de même puissance. La fameuse Fiat Tipo diesel 130 chevaux, que nous avons essayé récemment, coûte même en premier prix 2 100€ de moins que la Sandero de 90 chevaux à boîte automatique !

Bref, la voiture la moins chère du marché continue sa « montée en gamme ». Rappelons qu’elle a été la voiture neuve la plus vendue du marché européen en 2024, même si on attend toujours d’en connaître les chiffres détaillés sur les douze moins.