Le nouveau Tesla Model Y ne progresse que par petites touches

Quelques heures après les fuites, Tesla officialise son Model Y restylé en Chine où les clients locaux ont la primeur de sa nouvelle variante. On n’est plus surpris de découvrir ses lignes, avec ce bandeau lumineux à l’avant façon « Cybertruck » et cette poupe également dotée d’une signature LED couvrant toute la largeur. Le SUV électrique arbore aussi des jantes au design inédit et un habitacle doté des mêmes améliorations que la récente berline Model 3 restylée (nouvel écran, commandes du groupe motopropulseur différentes, finition améliorée, écran arrière, sièges ventilés…).

Décrit comme plus confortable que le Model Y actuel (la Model 3 restylée avait également progressé sur ce point), le nouveau SUV électrique américain ne dévoile aucune grosse nouveauté sous le capot et n’existe pour l’instant qu’en deux versions : la Propulsion de base et la Grande Autonomie à transmission intégrale.

La première revendique une autonomie WLTP de 466 kilomètres à comparer aux 455 du modèle actuel, la seconde pourrait parcourir 551 kilomètres au lieu de 533 pour le modèle actuel. Des différences qui laissent imaginer que les batteries ne changent pas, même si les performances annoncées progressent : la propulsion abat le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes contre 6,9 actuellement et la Grande Autonomie transmission intégrale ne demanderait plus que 4,3 secondes contre 5 secondes actuellement.

Et le prix ?

Ce nouveau Model Y restylé ne concerne pour l’instant que la Chine et d’autres marchés comme l’Australie, où les livraisons doivent démarrer à partir du mois de mars 2025. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour notre marché (rappelons que « nos » Model Y sont fabriqués en Allemagne) et connaître son prix européen et surtout français.

Les variantes Grande Autonomie Propulsion et Performance devraient rejoindre ultérieurement le catalogue avec là aussi, le même genre d’améliorations que sur la Model 3 restylée.