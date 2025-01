Et voilà le Tesla Model Y restylé !

C’est une nouveauté ô combien attendue pour Tesla et la clientèle des modèles électriques du constructeur américain : la version restylée du SUV Model Y, dont la production pourrait démarrer dès ce mois de janvier.

Alors qu’on attend toujours des informations officielles au sujet de cette variante améliorée du Model Y, l’engin se dévoile grâce à une fuite relayée notamment sur Twitter (X) par plusieurs comptes. Surpris quelque part dans la neige, il montre sa face avant très différente de celle de la mouture actuelle. Il adopte en effet un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de cette face avant, un peu à la façon du Cybertruck.

On retrouve aussi un bandeau lumineux « intégral » sur la poupe, qui relie des feux au style similaire à celui de la Model 3 restylée lancée à la fin de l’année 2023 sur notre marché.

Quid des nouveautés mécaniques ?

Pour l’instant, on ignore s’il y aura aussi de grosses nouveautés mécaniques à l’occasion de ce restylage. La Model 3 s’était améliorée au niveau de ses suspensions principalement, en plus de gagner des groupes motopropulseurs légèrement plus efficients ainsi qu’un intérieur revu. Le Model Y restylé devrait recevoir les mêmes modifications intérieures mais il faudra attendre la communication officielle de Tesla pour en apprendre davantage. De toute façon, elle devrait arriver très bientôt.