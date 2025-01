C'est le moment ou jamais d'acheter le "vieux" Tesla Model Y

Il y a quelques jours, Tesla dévoilait enfin la version restylée du Model Y en Chine. Une version qui adopte le même genre de modifications que la Model 3 « phase 2 » lancée à la fin de l’année 2023, avec des groupes motopropulseurs légèrement plus efficients, une finition intérieure améliorée et un design retouché (qui se remarque beaucoup plus sur ce nouveau SUV).

Pour l’instant, le Model Y commercialisé en France reste l’ancienne mouture, qui sera très probablement remplacée dans quelques jours. Et pour liquider les stocks, le constructeur américain a mis en place une promotion canon sur la version Grande Autonomie Propulsion de son SUV. Normalement affiché à 46 990€ (contre 44 990€ pour l’entrée de gamme Propulsion, 47 990€ pour la Grande Autonomie Transmission Intégrale et 53 990€ pour la Performance), il se retrouve à 42 990€. En ajoutant le bonus écologique français, il revient aussi à 40 990€ chez nous.

Imbattable dans la catégorie

A ce prix, le Model Y Grande Autonomie Propulsion devient absolument imbattable dans la catégorie des SUV familiaux électriques, dont les versions à grosses batteries commencent tous au-dessus des 45 000€ sauf exceptions (44 990€ pour le Peugeot E-3008 à batteries « intermédiaires » de 73 kWh, 34 900€ pour le Toyota bZ4X à batteries de 71,4 kWh net…).

Rappelons qu’il promet officiellement 600 kilomètres d’autonomie maximale d’après le cycle d’homologation WLTP. Cette offre ne devrait pas durer longtemps.