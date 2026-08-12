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Peugeot E-5008 (3e Generation)

Essai

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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2. Peugeot E-5008 dès 51 290 € : Quelle Finition Choisir Entre Allure, GT et GT Exclusive ?

 

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

 


Finition Allure : 51 290 €

Dès ce premier niveau, la dotation de série se montre particulièrement complète en embarquant un double écran numérique HD de 10 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, l'accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone ainsi qu'une modularité soignée grâce à sa banquette de rang 2 coulissante et repliable. Côté style et sécurité, l'Allure arbore des phares à LED à la signature à trois griffes, des jantes alliage diamantées de 19 pouces, tout en facilitant les manœuvres avec ses radars et sa caméra de recul, sans oublier le câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW pour bornes publiques.

Finition GT : 55 890 € 

l'E-5008 monte nettement en gamme et adopte le spectaculaire écran panoramique de 21 pouces, la navigation 3D connectée avec planificateur d'itinéraire intégré ainsi que les touches de raccourcis tactiles i-Toggles. Le confort monte d'un cran avec l'arrivée d'une climatisation automatique trizone, d'un volant en cuir et de sièges avant chauffants, d'un hayon électrique mains libres et d'un éclairage d'ambiance raffiné. La sécurité s'étoffe également avec l'ajout du régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt, des radars de stationnement avant et de la commutation adaptative des feux de route, le tout sublimé par des projecteurs Pixel LED, des touches décoratives noir brillant et le blason Peugeot apposé sur les ailes avant.

Finition GT Exclusive :  58 890 €

Elle habille son intérieur d'une sellerie en Alcantara et gratifie le conducteur comme son passager de sièges avant certifiés AGR, à la fois électriques, massants et ajustables en largeur, sans négliger les passagers arrière qui bénéficient de sièges latéraux chauffants. La technologie de conduite autonome y franchit un cap avec le maintien de position dans la voie et le changement de file assisté, complétés par une vision à 360° grâce aux caméras de stationnement et un radar de trafic en marche arrière. Pour parfaire le tableau, cette version embarque la recharge pour smartphone par induction et repose sur de grandes jantes en alliage de 20 pouces.

Le point techno : le planificateur uniquement sur le haut de gamme

Sur la finition d'accès le 5008 fait l’impasse sur le planificateur d'itiniéraires. Cet équipement est disponible à partir de la finition GT. 

 

Equipements et options

Version : III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • ESP avec aide au démarrage en pente

  • Feux diurnes 3 griffes à LED

  • Feux AR 3 griffes à LED 3D

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales rang 2

  • Bandeau entre les feux AR Noir laqué avec lettrage PEUGEOT

  • Fonction préchauffage de la batterie de traction

  • 6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),

  • Contrôle de traction

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement

  • Siège conducteur à réglage lombaire manuel

  • Frein de stationnement électrique

  • Sièges AV chauffants

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Allumage automatique des phares

  • Volant chauffant

  • Visiopark 1: caméra de recul HD &amp; aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore

  • PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21&#039;&#039; HD

  • Lécheurs de vitres masqués

  • Banquette rang 2 avec accoudoir central

  • Banquette rang 2 coulissante 60/40, avec dossiers inclinables

  • Banquette 2 places au rang 3 avec dossiers rabattables 50/50

  • Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel

  • Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées

  • Verrouillage centralisé

  • Plancher 1 position, rangement sous plancher

  • Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 20&#039;&#039; diamantées SOFIA Noir Orbital, vernis mat

  • Toit et becquet AR Black Diamond

  • Barres de toit longitudinales Noir Brillant

Autres équipements

  • Pare-brise feuilleté acoustique

  • Détection de sous-gonflage indirecte

  • Habitacle et ciel de pavillon Noir

  • 6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l&#039;AV et 2 larges bandes à l&#039;AR)

  • Hayon motorisé avec accès mains libres

  • Pédalier et repose pied aluminium

  • Pompe à chaleur

  • PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

  • Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED

  • Monogrammes ailes AV: blason PEUGEOT

  • Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT

  • Commutation adaptative des projecteurs

  • Eléments de style extérieur

  • Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo 5008

  • Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Méteor

  • Pare chocs AR avec décor Gris Meteor

  • Monogrammes AR E5008

  • Monogrammes AV : blason PEUGEOT et 5008

  • Air conditionné automatique tri-zone

  • Stores pare soleil intégrés dans les portes AR

  • Kit de dépannage de pneumatique

  • 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)

  • Eclairage d&#039;ambiance indirect, jour &amp; nuit sur la planche de bord,

  • Eléments de style intérieure

  • Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay

  • Boîte automatique à variation continue (1 rapport)

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

  • Intérieur Alcantara Executive

  • 4 poignées de maintien rétractables

  • Eclairage intérieur

  • PEUGEOT i-Connect Advanced

  • Teintes métallisées

  • Recharges publiques, Trip planner

  • Pack Safety Plus

  • Pack 360° Vision &amp; Drive Assist Plus

  • Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

Options disponibles

  • Attelage rotule démontable sans outil

     : 

    800 €

  • Intérieur Mistral Executive

     : 

    1500 €

  • Configuration 5 places

     : 

    0 €

  • Teintes métallisées

     : 

    1200 €

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