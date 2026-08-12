Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?
2. Peugeot E-5008 dès 51 290 € : Quelle Finition Choisir Entre Allure, GT et GT Exclusive ?
Finition Allure : 51 290 €
Dès ce premier niveau, la dotation de série se montre particulièrement complète en embarquant un double écran numérique HD de 10 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, l'accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone ainsi qu'une modularité soignée grâce à sa banquette de rang 2 coulissante et repliable. Côté style et sécurité, l'Allure arbore des phares à LED à la signature à trois griffes, des jantes alliage diamantées de 19 pouces, tout en facilitant les manœuvres avec ses radars et sa caméra de recul, sans oublier le câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW pour bornes publiques.
Finition GT : 55 890 €
l'E-5008 monte nettement en gamme et adopte le spectaculaire écran panoramique de 21 pouces, la navigation 3D connectée avec planificateur d'itinéraire intégré ainsi que les touches de raccourcis tactiles i-Toggles. Le confort monte d'un cran avec l'arrivée d'une climatisation automatique trizone, d'un volant en cuir et de sièges avant chauffants, d'un hayon électrique mains libres et d'un éclairage d'ambiance raffiné. La sécurité s'étoffe également avec l'ajout du régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt, des radars de stationnement avant et de la commutation adaptative des feux de route, le tout sublimé par des projecteurs Pixel LED, des touches décoratives noir brillant et le blason Peugeot apposé sur les ailes avant.
Finition GT Exclusive : 58 890 €
Elle habille son intérieur d'une sellerie en Alcantara et gratifie le conducteur comme son passager de sièges avant certifiés AGR, à la fois électriques, massants et ajustables en largeur, sans négliger les passagers arrière qui bénéficient de sièges latéraux chauffants. La technologie de conduite autonome y franchit un cap avec le maintien de position dans la voie et le changement de file assisté, complétés par une vision à 360° grâce aux caméras de stationnement et un radar de trafic en marche arrière. Pour parfaire le tableau, cette version embarque la recharge pour smartphone par induction et repose sur de grandes jantes en alliage de 20 pouces.
Le point techno : le planificateur uniquement sur le haut de gamme
Sur la finition d'accès le 5008 fait l’impasse sur le planificateur d'itiniéraires. Cet équipement est disponible à partir de la finition GT.
Equipements et options
Version : III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH
Equipements de sécurité
ABS
ESP avec aide au démarrage en pente
Feux diurnes 3 griffes à LED
Feux AR 3 griffes à LED 3D
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales rang 2
Bandeau entre les feux AR Noir laqué avec lettrage PEUGEOT
Fonction préchauffage de la batterie de traction
6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),
Contrôle de traction
Accès et démarrage mains libres Proximity
Equipements de confort
Direction assistée
Rétroviseur intérieur électrochrome
Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
Frein de stationnement électrique
Sièges AV chauffants
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Allumage automatique des phares
Volant chauffant
Visiopark 1: caméra de recul HD & aide au stationnement AV/AR, graphique et sonore
PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD
Lécheurs de vitres masqués
Banquette rang 2 avec accoudoir central
Banquette rang 2 coulissante 60/40, avec dossiers inclinables
Banquette 2 places au rang 3 avec dossiers rabattables 50/50
Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel
Vitres AR, vitres de custode et lunette AR surteintées
Verrouillage centralisé
Plancher 1 position, rangement sous plancher
Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20'' diamantées SOFIA Noir Orbital, vernis mat
Toit et becquet AR Black Diamond
Barres de toit longitudinales Noir Brillant
Autres équipements
Pare-brise feuilleté acoustique
Détection de sous-gonflage indirecte
Habitacle et ciel de pavillon Noir
6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l'AV et 2 larges bandes à l'AR)
Hayon motorisé avec accès mains libres
Pédalier et repose pied aluminium
Pompe à chaleur
PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables
Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED
Monogrammes ailes AV: blason PEUGEOT
Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT
Commutation adaptative des projecteurs
Eléments de style extérieur
Bandeau entre les projecteurs Noir laqué avec logo 5008
Calandre couleur caisse, écopes latérales Noir laqué, décor inférieur Gris Méteor
Pare chocs AR avec décor Gris Meteor
Monogrammes AR E5008
Monogrammes AV : blason PEUGEOT et 5008
Air conditionné automatique tri-zone
Stores pare soleil intégrés dans les portes AR
Kit de dépannage de pneumatique
2 prises 12 V (Console centrale, coffre)
Eclairage d'ambiance indirect, jour & nuit sur la planche de bord,
Eléments de style intérieure
Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay
Boîte automatique à variation continue (1 rapport)
Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel
Intérieur Alcantara Executive
4 poignées de maintien rétractables
Eclairage intérieur
PEUGEOT i-Connect Advanced
Teintes métallisées
Recharges publiques, Trip planner
Pack Safety Plus
Pack 360° Vision & Drive Assist Plus
Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
Options disponibles
-
Attelage rotule démontable sans outil:
800 €
-
Intérieur Mistral Executive:
1500 €
-
Configuration 5 places:
0 €
-
Teintes métallisées:
1200 €
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