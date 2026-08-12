

Finition Allure : 51 290 €

Dès ce premier niveau, la dotation de série se montre particulièrement complète en embarquant un double écran numérique HD de 10 pouces compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, l'accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone ainsi qu'une modularité soignée grâce à sa banquette de rang 2 coulissante et repliable. Côté style et sécurité, l'Allure arbore des phares à LED à la signature à trois griffes, des jantes alliage diamantées de 19 pouces, tout en facilitant les manœuvres avec ses radars et sa caméra de recul, sans oublier le câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW pour bornes publiques.

Finition GT : 55 890 €

l'E-5008 monte nettement en gamme et adopte le spectaculaire écran panoramique de 21 pouces, la navigation 3D connectée avec planificateur d'itinéraire intégré ainsi que les touches de raccourcis tactiles i-Toggles. Le confort monte d'un cran avec l'arrivée d'une climatisation automatique trizone, d'un volant en cuir et de sièges avant chauffants, d'un hayon électrique mains libres et d'un éclairage d'ambiance raffiné. La sécurité s'étoffe également avec l'ajout du régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt, des radars de stationnement avant et de la commutation adaptative des feux de route, le tout sublimé par des projecteurs Pixel LED, des touches décoratives noir brillant et le blason Peugeot apposé sur les ailes avant.

Finition GT Exclusive : 58 890 €

Elle habille son intérieur d'une sellerie en Alcantara et gratifie le conducteur comme son passager de sièges avant certifiés AGR, à la fois électriques, massants et ajustables en largeur, sans négliger les passagers arrière qui bénéficient de sièges latéraux chauffants. La technologie de conduite autonome y franchit un cap avec le maintien de position dans la voie et le changement de file assisté, complétés par une vision à 360° grâce aux caméras de stationnement et un radar de trafic en marche arrière. Pour parfaire le tableau, cette version embarque la recharge pour smartphone par induction et repose sur de grandes jantes en alliage de 20 pouces.

Le point techno : le planificateur uniquement sur le haut de gamme Sur la finition d'accès le 5008 fait l’impasse sur le planificateur d'itiniéraires. Cet équipement est disponible à partir de la finition GT.