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Peugeot E-5008 (3e Generation)

Essai

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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5. La fiche technique du Peugeot E-5008 Grande Autonomie 

 

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

 

Les chiffres clés

Peugeot E-5008 (3e Generation) III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,79 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,69 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 348 L
Volume de coffre maxi 2 232 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 2 316 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 345 Nm
Puissance moteur 230 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 626 km
Capacité batterie 97 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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