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Peugeot E-5008 (3e Generation)

Essai

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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4. Peugeot E-5008 Long Range : 668 km pour 51 290 €… Est-il imbattable face aux Ioniq 9, EV9 et GLB ?

 

Le Peugeot E-5008 Grand Autonomie, au prix d’un Mercedes GLB vaut-il le coup ?

Le Peugeot E-5008 Long Range, à partir de 230 ch, 668 km et 51 290 € est évalué dans la catégorie des SUV 7 places électriques qui comprend notamment : 

La Hyundai Ioniq 9, à partir de 218 ch, 630 km et 70 450 €

Le Kia EV9 Autonomie Longue, à partir de 204 ch, 563 km et 71 400 €

Le Mercedes GLB 250+ Progressive, à partir de 272 ch, 631 km d'autonomie et 55 890 €

Peugeot E-5008 Grande Autonomie GT Exlusive
Budget
  • 4.4
  • 4.4
  • 4.4
  • 4.4
  • 4.4
 
Pratique
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
  • 7.08
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,3 /20
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