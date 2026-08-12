Le Peugeot E-5008 Long Range, à partir de 230 ch, 668 km et 51 290 € est évalué dans la catégorie des SUV 7 places électriques qui comprend notamment :

La Hyundai Ioniq 9, à partir de 218 ch, 630 km et 70 450 €

Le Kia EV9 Autonomie Longue, à partir de 204 ch, 563 km et 71 400 €

Le Mercedes GLB 250+ Progressive, à partir de 272 ch, 631 km d'autonomie et 55 890 €