Au Tour de Guadeloupe, des tricheurs s’agrippent à une Peugeot 208

Quelques jours après le Tour de France masculin et simultanément avec l’arrivée du Tour de France féminin remporté hier par la Néerlandaise Demi Vollering, le Tour de Guadeloupe se déroulait sur l’île des Caraïbes avec une arrivée organisée ce dimanche (au terme de dix étapes).

Il a été remporté par l’Américain Owen Cole et c’était cette année la 75ème édition de cette épreuve obligeant les cyclistes à endurer des températures élevées (avec certes moins de dénivelé que sur le Tour de France).

Une Peugeot 208 bien utile…

Comme l’ont repéré les amateurs d’histoires croustillantes de la FFL, ce Tour de Guadeloupe 2026 a aussi été l’occasion d’assister à une scène pas banale.

La vidéo ci-dessous a été filmée par un spectateur de l’épreuve. Elle montre littéralement deux cyclistes agrippés à une Peugeot 208 faisant partie des véhicules accrédités pour rouler sur les routes du tour, appartenant vraisemblablement à l’une des équipes engagées.

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Deux disqualifications

Nicholas Narraway et Jason Jacquet Cretides profitaient de la force mécanique de la voiture pour avancer vite sans se fatiguer et ils ont bien évidemment été disqualifiés dès que ces images ont été vues par les instances réglementaires.

Ici, les cyclistes n’ont même pas essayé de maquiller leur triche : par le passé, on a déjà vu des professionnels prendre beaucoup de temps pour récupérer un bidon d’eau tendu par un membre de leur équipe depuis une voiture, profitant ainsi discrètement de quelques secondes d’aide mécanique pour se reposer un peu.