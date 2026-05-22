Ce jeudi 31 mars est marqué par les multiples annonces du groupe Stellantis structurant le plan « FaSTLAne 2030 ». Recentrage autour de quatre marques prioritaires, synergies avec Jaguar-Land Rover, partenariat avec Dongfeng pour la production de voitures en France, les annonces sont pour le moins profondes.

Le groupe a également indiqué l’arrivée d’une nouvelle plateforme, la STLA One dont le lancement est prévu dès l’année prochaine. Il s’agit pour le groupe d’un gros morceau puisqu’elle « sera capable de supporter plus de 30 modèles et visant plus deux millions d’unités d’ici à 2035 ». Avec de telles ambitions, Stellantis n’a clairement pas le droit à la moidre erreur technique.

Mais que cache cette nouvelle plateforme ? Tout d’abord, elle couvrira les segments B, C, et D ce qui correspond à ce jour aux Opel Corsa (segment B), Peugeot 3008 (C) et Alfa Romeo Giulia (D) pour ne citer qu’elles, et vise à regrouper « cinq plateformes en une architecture unique et évolutive ».

Elle permettra également d’intégrer STLA Brain permettant de relier tous les systèmes électroniques avec notamment les mises à jour OTA (over-the-air). Sous le nom de STLA SmartCockpit, elle utilisera l’intelligence artificielle et des interfaces multimodales (voix, toucher, geste, regard) pour améliorer la navigation et tout ce qui touche à l’équipement numérique à bord. À noter également que le système steer-by-wire sera de la partie.

Une plateforme multi-énergies

Stellantis précise que STLA One sera multi-énergies, que les modèles électriques profiteront d’une architecture de 800 volts, garantissant des recharges très rapides, et d’une intégration cell-to-body des batteries afin de « réduire les coûts, poids et complexité, tout en optimisant l’énergie embarquée. »

Les accumulateurs, de type LFP (lithium-fer-phosphate) contribueront à la réduction des coûts. À ce sujet, Stellantis évoque une « rentabilité de 20 % » sans entrer dans les détails.

D’ici à 2030, le groupe « vise 50 % de ses volumes sur trois plateformes mondiales avec jusqu’à 70 % de composants réutilisés. » Seulement, l’annonce de cette plateforme soulève plusieurs interrogations.

Dans le cas du Peugeot 3008 par exemple, c’est lui qui a inauguré la plateforme STLA Medium en 2024, il y a deux ans seulement. La nouvelle venue va-t-elle rendre obsolète l’actuelle ? Des composants de cette Medium sont-ils repris pour la One ? Il y a de fortes chances, car le développement d’une plateforme coûte une fortune et son utilisation est prévue sur le long terme.

La STLA Large, prévue pour les modèles mesurant de 4,76 m à 5,12 m sera-t-elle conservée ? Sans doute, mais Stellantis ne l’évoque pas dans sa nouvelle stratégie.

En revanche, nous savons que la plateforme STLA One servira pour un grand break basé sur une plateforme Dongfeng (Concept 6), de même qu’un SUV du segment C multi-énergies, sans pour autant mettre le 3008 actuel à la retraite, et deux autres modèles davantage typés berline ou crossover.