Jeep Compass : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

C'est au cours de l'automne 2006 que le célèbre constructeur américain, spécialiste des gros 4x4, se lance dans la production d'un SUV compact. Le Jeep Compass de première génération voit le jour. En collaboration avec un autre constructeur américain, Dodge, le Compass reprend la plate-forme du Caliber et bien d'autres pièces mécaniques. D'ailleurs, il est assemblé sur la même chaîne de montage située dans l'Illinois.

Avec ses 4,40 m de longueur, il se positionne devant le Rav-4 mais en léger retrait des Nissan Qashqai et autres Hyundai Tucson et Kia Sportage. Sur le plan mécanique, il est animé au lancement par un 2.0 diesel TDI de 140 ch à injecteurs pompes d'origine Volkswagen. Sous le capot des essence, un 2.4 de 170 ch provenant d'une collaboration Chrysler, Hyundai et Mitsubishi. Côté boîte de vitesses, le Compass est disponible avec une mécanique à 6 rapports ainsi qu'une automatique à variateur CVT. Ajoutons, que ce SUV est un 4x4 doté d'une transmission intégrale semi-permanente.

Pour ce qui est des finitions, il y en a deux : l'entrée de gamme Wild Dream et le haut de gamme Limited. En 2009, l'habitacle du Compass est totalement redessiné. Nouvelle planche de bord et console centrale sont au menu. À l'été 2011, c'est au tour de la carrosserie de se refaire une beauté. Le Compass s'affiche aux côtés de son grand frère le Grand Cherokee avec une forte ressemblance (du moins à l'avant).

Du nouveau également sous le capot avec l'arrivée d'un 2.2 diesel de 136 ch ou 163 ch, d'origine Mercedes, et la disparition de la version essence. À cette même date, une version 4x2 est disponible au catalogue du constructeur. L'opus 1 du Compass mettra un terme à sa carrière fin 2014. Au cours de ses sept années de vie il connaîtra quelques soucis de fiabilité. Quant à l'offre en seconde main, elle est assez réduite par rapport à la concurrence et ce sont surtout les versions diesels qui s'imposent.

Sous le capot

En diesel

2.0 CRD : 140 ch (jusqu'en 2011)

2.2 CRD : 136 ch (depuis 2011)

2.2 CRD : 163 ch (depuis 2011)

En essence

2.4 VVT : 170 ch (jusqu'en 2011)

LE JEEP COMPASS A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Pas vraiment au top. Qu'il s'agisse de la première version ou du modèle restylé (2011), la présence de plastiques de qualité moyenne et des assemblages méritant davantage de rigueur, sont à l'origine de bruits parasites et de vibrations. Pas de quoi être optimiste avec l'âge et les kilométrages.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

À en croire les propriétaires, les pièces courantes (plaquettes, disques, amortisseurs...) se montrent plutôt fragiles et nécessitent des remplacements souvent prématurés.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

L'ensemble des organes mécanique affiche des tarifs au-dessus de la moyenne constatée sur des autos de même catégorie.

Est-il cher à entretenir ?

Effet collatéral des pièces coûteuses, les factures d'entretien et de réparation grimpent vite.