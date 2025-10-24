Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jeep

Jeep doute un peu du potentiel du nouveau Recon électrique

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

Jeep promet qu’il va finalement commercialiser le nouveau Recon, mais le constructeur américain semble douter un peu du potentiel commercial de ce tout-terrain électrique qui devait initialement plaire à la clientèle du Wrangler.

Jeep doute un peu du potentiel du nouveau Recon électrique
Le. Jeep Recon, un SUV tout-terrain 100% électrique.

Au début de la décennie, Jeep s’est mis à développer plusieurs SUV entièrement électriques basés sur l’architecture STLA Large. Le Wagoneer S, un grand modèle de luxe, mais aussi le Recon, sorte de Wrangler 100 % électrique avec une vocation tournée vers le vrai tout-terrain.

Depuis 2022, pourtant, on n’a plus eu beaucoup de nouvelles de ce modèle. Il se trouve qu’entre temps, la situation a beaucoup évolué chez Stellantis et les modèles électriques n’occupent plus une place aussi importante dans les projets à court terme du groupe. Alors, qu’advient-il de ce Recon ?

Il sera commercialisé en 2026

Eh bien voilà justement des nouvelles du Jeep Recon : d’après les journalistes américains de Motor Trend qui ont pu discuter avec le directeur de la marque Bob Broderdorf, sa version de série débutera sa commercialisation en 2026.

Contrairement au Ram 1500 électrique, le Recon n’a donc pas été annulé même si Jeep semble se montrer désormais très prudent sur le potentiel de ce modèle. Il s’attend à de faibles volumes de vente et aborde le projet sous un angle presque expérimental, conscient que la clientèle d’un vrai 4x4 n’est sans doute pas prête pour un modèle électrique (surtout aux Etats-Unis).

Le Wrangler a sans doute de beaux jours devant lui

Pour l’instant, on ne connaît pas les plans de Jeep pour le marché européen avec ce Recon. Une chose est sûre : le Wrangler thermique a sans doute encore de beaux jours devant lui de l’autre côté de l’Atlantique. Il est toujours commercialisé chez nous aussi mais uniquement en version hybride rechargeable à partir de 74 400€.

