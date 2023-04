Nouveau Jeep Wrangler restylé (2023), la calandre rétrécit

Étroitement lié à la précédente mouture JK commercialisée entre 2007 et 2018, l’actuel Jeep Wrangler de quatrième génération (JL) existe depuis déjà cinq ans. Voilà pourquoi il s’expose actuellement au salon de New-York 2023 dans sa version restylée, histoire aussi de donner la réplique au Ford Bronco qui plaît énormément à sa clientèle historique aux Etats-Unis depuis son arrivée en 2021. Alors, quoi de neuf sur ce Wrangler restylé ? Les changements les plus visibles se concentrent au niveau de la face avant avec une calandre plus petite qu’auparavant, encadrée par des optiques retouchées. On remarque aussi un pare-chocs avant redessiné et des bandeaux LED différents sur les ailes avant, en plus de bas de caisses revus et de feux arrière nouveaux. Dans l’ensemble, l’engin garde assurément une vraie gueule de Wrangler.

A l’intérieur, la planche de bord -toujours très verticale- comprend un nouvel écran tactile central de 12,3 pouces, des commandes modifiées et une meilleure interface numérique (« Uconnect 5 ») offrant de nombreux services connectés.

Rien de nouveau sous le capot

Sous le capot, le Jeep Wrangler restylé conserve sa gamme de motorisations en l’état aux Etat-Unis avec un quatre cylindres turbo de 2,0 litres en entrée de gamme, un V6 de 3,6 litres, le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 380 chevaux (seule option au catalogue européen du modèle) et le gros V8 Hemi de 6,4 litres pour la variante Rubicon 392 à la vocation extrême. Toujours disponible en châssis court et long selon les versions (avec une possibilité d’aller encore plus loin qu’avant sur les équipements tout-terrain), ce Wrangler restylé arrivera prochainement en Europe où il restera disponible uniquement en hybride rechargeable 4XE avec le châssis long. Le modèle actuel coûte 80 700€ dans sa version de base en France.