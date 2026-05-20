Le prototype AMG GT XX, dans lequel nous avions pris place sur le circuit de Nardo où il avait établi moult records, annonçait l’arrivée de cette inédite Gt 4 portes électrique. Un modèle qui, a priori, sonne le glas des tonitruantes versions thermiques. Et un crève-cœur donc, pour ceux qui n’ingurgitent que du Sans-Plomb 98 au petit-déjeuner…

Mais ceux qui ne sont pas fermés à la sportivité « zéro émission », forcément moins taxée, pourraient bien trouver leur bonheur avec cette voiture, d’autant plus qu’elle promet la simulation d’un bruit de V8, et même de changements de vitesses, comme la Hyundai Ioniq 5N !

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En outre, ce cru 2026 est plutôt élancé, et pour cause : l’objectif est de fendre l’air. D’ailleurs, le coefficient de traînée est de 0,22, du moins avec les jantes les plus aérodynamiques du catalogue (non pas celles du modèle ici présenté). Une valeur respectable puisqu’équivalente à celle des Porsche Taycan et Audi e-tron GT, ses principales concurrentes, même si l’on a déjà vu mieux, notamment avec la chinoise Xiaomi SU7 ou l’américaine Lucid Air (0,20).

Bien qu’elle mesure 5,10 m d’un bout à l’autre, soit entre 10 et 15 cm de plus que ses rivales, l’AMG GT 4 portes électrique apparaît peu spacieuse. Déjà au niveau du coffre, avec seulement 415 dm³ disponibles sous le cache-bagages, soit guère plus que la soute d’une Renault Mégane E-Tech. Seule consolation : le hayon facilite les chargements. Certes, on trouve un « frunk » de 41 dm³ sous le capot, mais quand même…

Et si les places arrière offrent un espace suffisant au niveau des jambes et de la tête, y compris pour des passagers de 1,80 m, on se sent quelque peu confiné à l’avant, la faute notamment à une console centrale imposante et à des écrans d’instrumentation et multimédia XXL. En tout cas, la qualité des matériaux et des finitions est impeccable, surtout avec le cuir étendu surpiqué et les placages en fibre de carbone optionnels.

Des performances de feu !

Qu’on se le dise : cette GT Coupé mise surtout sur la conduite. D’ailleurs, la fiche technique fait d’ores et déjà trembler la concurrence : avec 1 169 ch maxi en version « 63 » (816 ch en version « 55 »), l’Allemande revendique des performances proches de la meilleure Porsche Taycan, à savoir la Turbo GT Pack Weissach, avec seulement 6s4 pour accélérer de 0 à 200 km/h, et une vitesse de pointe de 300 km/h.

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, elle revendique également un comportement routier capable de faire oublier ses 2 460 kg en ordre de marche, grâce à une suspension pneumatique pilotée et à des pneus ultra-collants (Michelin Pilot Sport S 5 en 275 mm de large devant pour 315 mm derrière ici) déjà… Mais aussi et surtout grâce à trois inédits moteurs électriques à flux axial (moins encombrants), dont deux à l’arrière chargés d’assurer un effet vectoriel à l’accélération (la puissance est envoyée sur la roue qui se trouve à l’extérieur du virage).

Mieux : comme on vous l’annonçait au début, les sensations « mécaniques » seraient au rendez-vous avec, selon le mode de conduite sélectionné, une sonorité de V8 d’AMG GT R et la simulation de changements de rapports (au nombre de 9), automatiques ou via des palettes, avec le concours d’un faux compte-tours gradué jusqu’à 8 000 tr/mn (avec une zone rouge à 7 200…) sur l’instrumentation numérique. On vous laisse en débattre en commentaires…

Enfin, en digne routière électrique qui a la lourde tâche de faire oublier le thermique, l’AMG GT 4 portes annonce des facultés à voyager au meilleur niveau avec, tout d’abord, une autonomie en cycle mixte frôlant les 700 km (695 exactement), assurée en partie par une batterie de 106 kWh nets. Une batterie 800 volts qui, en sus, acceptera jusqu’à 600 kW de puissance maxi en courant continu DC, pour recharger de 10 à 80 % en seulement 11 minutes. Une valeur record selon la marque, qui oublie néanmoins la Denza Z9GT et son plein de 10 à 97 % en 9 minutes 30… Tarifs et commercialisation : le 27 mai 2026.