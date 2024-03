Scoop – Mercedes-AMG GT 4 portes : l’avenir sera électrique

Il y a deux ans, Mercedes-AMG a présenté le concept-car Vision AMG à motorisation électrique qui représentait le futur de la marque et la remplaçante de la Gt 4 Portes, depuis le temps a passé et désormais ce sont les prototypes de la future Mercedes AMG GT 4 portes qui sortent de l’ombre. Lorsqu'ils se déplacent pour que l'on ne distingue pas trop leur design ces prototypes roulants circulent camouflés. Deux prototypes camouflés de manière différente ont été pris en photo par nos chasseurs de scoop.

Sous ce camouflage intégral, on distingue cependant un design différent de celui des autres modèles de l’étoile. On sait également que ce modèle est 100 % électrique et la version la plus sportive devrait développer environ 1 000 ch. Il faut bien ça pour lutter à armes égales avec la Tesla Model S Plaid! mais aussi avec la future Porsche Taycan Turbo GT, dont un prototype a réalisé récemment un tour du Nürburgring (Nordschleife) en 7'07"55, battant au passage la Tesla Model S Plaid de presque 18 secondes.

Coupé sportif à quatre portes, cette Mercedes-AMG GT 4 portes se dote d’un bel aileron arrière qui se déploie en fonction de la vitesse, on voit aussi qu’elle est équipée de jantes de grand diamètre derrière lesquelles se cache un système de freinage avec disques en carbone. On distingue aussi sur certaines photos les feux arrière ronds, qui semblent s’inspirer de ceux du concept-car Vison AMG. Lorsque ce modèle arrivera en production, il se pourrait que Mercedes-AMG lui donne un autre nom que AMG Gt 4 portes, d’autant plus qu’il sera équipé pour la première fois d’une motorisation électrique. Mais pour connaître le nom définitif, il sera sans doute nécessaire de patienter jusqu’en 2025.