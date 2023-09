Scoop – Porsche Taycan Turbo GT : record et restylage prévus

C’est au début de 2024 que devrait être lancée la version restylée de la Porsche Taycan. Grâce à nos chasseurs de scoop nous pouvons voir l’inédite version Turbo GT sans camouflage ou presque et l’on découvre le nouveau bouclier et les nouveaux projecteurs, de nouvelles prises d’air à l’arrière apparaissent, tandis que le grand aileron arrière qui reçoit encore quelques adhésifs affiche sa forme définitive.

La version Turbo GT de la Porsche Taycan a été créée par la firme allemande pour se mesurer à la Tesla Model S Plaid. Comme elle, elle devrait disposer de trois moteurs électriques d’une puissance totale de plus de 1 000 ch. Sa présence sur le Nürburgring cette semaine n’est pas fortuite, elle est là pour tenter de battre le record du tour de la Tesla Model S Plaid (7 min 25 s 231). Avec un tel niveau de puissance et les excroissances aérodynamiques qui lui permettent de tenir au sol, elle est capable de le faire.

Malheureusement pour le pilote d’essai et de développement de l’usine Porsche, Lars Kern, la tentative de record a été remise à plus tard. Il a en effet commencé à pleuvoir dès le premier tour rapide de la Porsche Taycan Turbo GT. Cependant notre chasseur de scoop a pu la chronométrer et découvrir que sur un tour son temps se situait entre celui de la Tesla Model S Plaid (7 min 25 s 231) et de la Rimac Nevera (7 min 5 s 298). C'est de bon augure pour la suite des événements. Rappelons qu’une Porsche Taycan Turbo S a déjà tourné en 7 min 33 s en 2022 sur le Nürburgring aux mains du pilote Lars Kern.