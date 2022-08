Porsche a repris avec panache la première marche du podium des berlines électriques les plus rapides sur un tour de circuit du Nürburgring. Avec une Taycan Turbo S dotée du tout nouveau "kit performance".

L'exemplaire du record, strictement d'origine, mis à part l'arceau de sécurité et les sièges de courses requis (et pesant le même poids au final que le modèle de série), chaussé de pneus Pirelli P Zéro Corsa homologués route, a bouclé le tour de l'enfer vert, soit 20,832 km, en 7 minutes, 33 secondes et 3 dixièmes.

La vidéo du record

dailymotion La Porsche Taycan redevient la berline électrique la plus rapide sur le Nürburgring

Ce faisant, la Taycan bat son précédent record de près de 10 secondes (7 minutes 42 secondes), et même bien plus si l'on considère que ce temps avait été réalisé sur le circuit "court" (ancien tracé, 20,6 km).

Et comme Porsche n'a pas pour habitude de repasser par là pour juste battre son propre temps, la Taycan est surtout revenue pour ravir la couronne à la Tesla Model S Plaid, qui avait réalisé un incroyable 7 minutes 35 secondes et 579 millièmes sur le nouveau tracé long, en septembre 2021, et qui occupait jusqu'ici la place de berline électrique de série la plus rapide du monde sur ce tracé réputé pour son exigence et être le meilleur des arbitres.

Un kit performance à 13 337 €

La Taycan reprend donc le leadership pour 2,3 petites secondes. Nous l'avons dit, elle doit le surcroît de performance à un kit éponyme, qui comprend des jantes de 21 pouces "RS Spyder" dotées de pneus Pirelli P Zéro Corsa, homologués route mais dédiés à la performance sur piste, mais aussi une nouvelle programmation du PDCC (contrôle dynamique du châssis), afin de s'accorder au mieux aux nouveaux pneus.

À son volant, le pilote de développement Porsche Lars Kern, qui explique "qu'avec le nouveau kit performance, j'ai pu pousser encore plus, et la voiture était encore plus précise et agile pour relancer".

Disponible uniquement en Allemagne pour le moment, ce kit est commercialisé au prix de 13 377,32 €, incluant le transport aller et retour jusqu'à l'usine Porsche de Zuffenhausen, pour un montage et une reprogrammation après livraison. Il sera disponible en fin d'année et ne pourra être adapté que sur les modèles 2023, fabriqués depuis juillet 2022.