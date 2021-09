Le record du Nürburgring à nouveau battu chez les électriques

Au fil des années, le Nürburgring est devenu bien plus qu'un circuit pour le grand public et les épreuves d'endurance. C'est aussi une énorme entreprise qui a besoin de rentabiliser le coût des installations, et qui le fait en les louant aux constructeurs pour leurs séances de développement. Et puis, c'est aussi un peu devenu un outil de communication pour ces mêmes constructeurs s'affrontant à coups de secondes.

La Porsche Taycan avait réalisé un excellent temps de 7 minutes et 42 secondes en 2019 sur le circuit allemand de plus de vingt kilomètres. La nouvelle Tesla Model S Plaid et ses trois moteurs a fait mieux, en effectuant le tour en seulement 7 minutes et 35 secondes. Une performance d'abord annoncée par le patron Elon Musk sur son compte Twitter avant d'être confirmée par vidéo embarquée.

Un joli temps, donc, mais finalement pas plus impressionnant que cela pour une auto aussi puissante. C'est seulement 5 secondes de mieux que la récente Audi RS3, nettement moins véloce mais, aussi et surtout, bien plus légère.

Tesla précise que le modèle utilisé pour le record était entièrement d'origine et sorti d'usine. Elon Musk promet toutefois déjà des modifications à venir au catalogue avec des freins carbones, des pneus piste et des appuis aéros spécifiques.