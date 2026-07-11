Le premier modèle de luxe Hyundai Genesis est apparu en 2008, bien avant que la marque Genesis filiale de luxe de Hyundai soit créée. C’est en effet en 2015 que Genesis est devenue une marque à part entière. Depuis 2021, Genesis vend ses autos en Europe (en commençant par l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni), elle est depuis cette année distribuée en France.

Pour le moment, le catalogue de Genesis en France est constitué de quatre modèles qui sont électriques. Mais la marque Genesis va lancer un nouveau modèle qui sera hybride. Il s’agit d’une version performante qui devrait être lancée en début d’année 2027. Ce SUV pourrait arriver en France mais il n’échappera pas à un fort malus.

De l’hybride et de l’électrique à prolongateur d’autonomie

Genesis est une marque créée par Hyundai en 2015. La gamme de ce constructeur est constituée de modèles luxueux et se compose en France d’un trio de SUV : Genesis GV60 et GV60 Magma, Genesis Gv70. Il y a aussi une grande berline Genesis G80. Tous les modèles vendus en France sont électriques alors que sur certains marchés des modèles thermiques sont proposés. Cette prédominance électrique pour les modèles vendus dans l’Hexagone devrait perdurer, mais rien ne dit que Genesis ne va pas commercialiser la nouvelle version de son SUV Genesis GV70 qui est équipée d’une motorisation hybride (HEV). Un prototype de ce modèle a été surpris sur le Nürburgring par nos chasseurs de scoop. À l’instar de nombreux constructeurs pénalisés par des ventes de modèles électriques en deçà de leur attente, la tentation est forte de poursuivre avec des modèles thermiques électrifiés dans la gamme. D’ailleurs, cette version équipée d’un moteur thermique ne devrait pas être la seule, puisqu’une version électrique à prolongateur d’autonomie (EREV) est aussi dans les tuyaux. La motorisation électrique servira dans ce cas de générateur chargé de recharger la batterie en roulant afin d’offrir jusqu’à 1 000 km d’autonomie combinée.

Performances élevées pour le Genesis GV70 Hybrid

Le Genesis GV70 hybride qui poursuit ses essais sur le Nürburgring est un modèle performant dont on ne connaît pas pour le moment tous les détails de la fiche technique. Ce que l’on peut voir sur le prototype, c’est que le système de freinage a été amélioré, avec de gros étriers de frein de couleur rouge qui sont placés sur le train avant comme sur le train arrière. À bord on constate que les sièges sont de type baquet de la marque Recaro. On peut voir également sur les vues arrière de ce prototype que Genesis a dissimulé le système d’échappement à double sortie sous le bouclier. Equipé de jantes alliage et de pneus larges à taille basse, le prototype GV70 hybride passe les courbes de la Nordschleife avec une belle aisance. Ce prototype annonce le modèle de série qui devrait être présenté avant la fin de l’année pour une commercialisation début 2027.