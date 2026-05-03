EN BREF Nouvelle marque et nouveau modèle SUV coupé compact (4,55 m) De 229 à 490 ch, propulsion ou 4x4 De 501 à 561 km d’autonomie Entre 54 200 € et 74 100 €

ESSAI. Pour le profane, la marque Genesis n’évoque rien. Tout juste pourra-t-on se souvenir qu’un modèle Hyundai, en berline et en coupé, portait ce nom entre 2008 et 2016. Et encore fallait-il s’intéresser à l’automobile. C’est donc normal de ne rien visualiser quand on parle de Genesis. Pourtant, la marque existe depuis fin 2015, avec des premiers modèles commercialisés en Asie et aux USA en 2016. Cette marque est à Hyundai ce que Lexus est à Toyota, ou DS à Citroën : la griffe de luxe, ou du moins plus premium.

Et cette année, après s’être lancée en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, la marque fait ses débuts en France. Avec trois modèles : un SUV classique, le GV70, une grande berline au look baroque, la « Electrified G80 », et donc ce GV60, qui est un SUV coupé compact, concurrent essentiellement des modèles allemands premium comme l’Audi Q4 e-Tron Sportback, ou le BMW iX2 (et non le iX1 comme je l’ai dit par erreur dans la vidéo), auxquels il aimerait bien piquer des clients.

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Et pour ce faire, il joue une partition très décalée, et mise sur elle pour surprendre et séduire. En effet, esthétiquement, le GV60 ne ressemble à rien de ce qui se trouve actuellement sur le marché, que ce soit côté premium, ou généraliste. Et cela semble bien fonctionner, vu le nombre de passants qui se sont retournés sur notre passage. Nous avons même eu droit à quelques photos volées, et à trois « elle est trop belle ». Un jeune garçon l’a même confondu avec un modèle Porsche, avant d’être corrigé par son père. Cela faisait longtemps qu’un modèle n’avait pas autant attiré l’œil (la R5 électrique pour tout avouer).

Il faut dire que l’originalité est de mise. Le GV60 arbore les codes de la marque Genesis, comme des surfaces lisses et galbées, peu d’excentricités, mais un aspect général trapu et musclé malgré tout. Le gabarit est parfaitement dans la norme de la concurrence, avec 4,55 m de long, 1,89 m de large et 1,58 m de haut. Un Q4 Sporback, c’est 4,58 m et un iX2, 4,55 m aussi.

Signature stylistique de Genesis, les optiques sont sur deux étages. Deux lignes qui encadrent une calandre pleine, et utilisent des pixels lumineux, ce qui rappelle furieusement le Hyundai Ioniq 5, dont il reprend d’ailleurs la plateforme, nous y reviendrons plus bas.

Le profil est clairement un profil de coupé, avec une ligne de toit plongeante. On note des jantes de 19 pouces en série (jusqu’à 21 pouces en haut de gamme), des poignées affleurantes, et une grosse originalité qui attire l’œil, c’est le jonc chromé en haut des portières, qui forme un décroché au niveau du montant arrière. Cela m’a fait penser à la forme d’une bulle de discussion d’un personnage de BD, qui pointe vers sa bouche.

Enfin côté poupe, la lunette très inclinée est coupée en deux par un énorme aileron, qui selon moi fait un peu too much, mais donne un indéniable aspect sportif. Il intègre le 3e feu stop qui court sur toute sa largeur. Les feux sont eux aussi sur deux lignes superposées, comme à l’avant, et les surfaces sont par ailleurs toujours très lisses. Un vrai galet ce GV60.

Un habitacle lui aussi très original niveau look

L’originalité de la carrosserie se poursuit à l’intérieur de l’habitacle. Là encore, rien de comparable avec les allemands et leur froideur/rigueur habituelle. L’ambiance est claire, ou sombre au choix, mais je vous conseille le clair, c’est gratuit et ça donne plus de luminosité et une belle sensation d’espace. Le dessin évité la rectitude et le taillé à la serpe à la mode, pour un dessin tout en rondeurs, et en ovales. Deux pièces maîtresses dans ce cocon : d’abord la « crystal sphere » sur la console centrale, qui pivote à la mise de contact pour dévoiler le sélecteur de marche. C’est joli mais sans réelle utilité. Et ensuite l’immense dalle numérique tactile de 27 pouces de diagonale. Tactile oui, mais aussi entièrement contrôlable via un sélecteur rotatif qui ressemble furieusement à une molette i-Drive de chez BMW. Au moins a-t-on le choix du tactile ou pas.

Sa définition et sa luminosité sont exceptionnelles. Elle est entièrement configurable. On peut afficher devant le conducteur soit les informations de consommation, soit la carte du GPS ou d’Android Auto, soit l’image de la caméra avant. Et l’on peut aussi pratiquement tout configurer des fonctions de la voiture. De fait, les menus sont nombreux, mais pas autant que les sous-menus, et même au bout de 6 jours, je n’arrivais toujours pas à m’y retrouver dans cette forêt de fonctionnalités.

Heureusement, les fonctions principales ont des boutons de raccourcis, et la climatisation des commandes physiques, et un petit écran tactile très simple à utiliser. Merci Genesis.

À l’arrière, l’accessibilité est moins mauvaise qu’on pouvait le craindre au vu du profil de coupé, et une fois installés, les passagers bénéficient du grand empattement de 2,90 m et disposent d’un espace très convenable pour les jambes et les épaules. Au niveau de la tête, c’est plus limité, et les plus d’1,80 m commenceront à râler. Le plancher plat rend la place centrale exploitable et plus confortable. Par ailleurs, les aspects pratiques sont présents, avec des dossiers inclinables, des poignées de maintien, de la lumière, un accoudoir avec porte-gobelets, des aumônières, et des prises USB-C pour recharger ses appareils électroniques. En sus, des boutons de commandes permettent de contrôler le siège avant droit depuis l’arrière (et l’avancer, incliner le dossier ou le relever).

Enfin pour terminer avec l’habitacle, le hayon électrique dévoile un espace de chargement annoncé à 680 litres banquette en place, mais c’est un volume "jusqu’au ciel de toit". Après recherche, le volume sous tablette est de 432 litres. Banquette rabattue, on grimpe à 1 460 litres. Un logement sous le plancher permet de ranger les câbles de recharge. À moins que vous ne préfériez les stocker sous le capot avant, où un frunk de 53 litres les attend. Un Audi Q4 Sportback offre, lui, 535 litres/1 460 litres et un BMW iX2 525/1 400 litres. Le coréen est donc un peu pingre banquette en place.

Une plateforme moderne, un 10 à 80 % en 18 minutes, et trois puissances au choix

Modèle premium oblige, le GV60 repose sur une plateforme moderne, utilisée depuis sa sortie en 2022 et empruntée au Hyundai Ioniq 5. Baptisée E-GMP, elle utilise une architecture 800 volts qui permet des puissances et donc des vitesses de recharge élevées. En l’occurrence, le GV60 peut encaisser 260 kW de puissance, et annonce un 10 à 80 % de batterie récupérés en 18 minutes, laquelle batterie affiche 84 kWh de capacité brute. Même si les derniers modèles chinois font mieux, c’est déjà bien, et mieux que la concurrence, qui repose encore sur une architecture 400 volts. Le Q4 e-Tron Sportback restylé annonce un 10 à 80 % en 28 minutes à 185 kW maximum, le iX2 30 minutes à 130 kW maximum. Un gros avantage du Genesis donc.

Côté moteur, il offre le choix entre 3 puissances. L’entrée de gamme Pure se « contente » (entre guillemets hein) de 229 ch, en propulsion, et 350 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 7,8 secondes et la vitesse maxi pointe à 185 km/h.

Le milieu de gamme Premium se dote d’un deuxième moteur sur l’essieu avant, pour offrir une transmission intégrale, 318 ch, 605 Nm, un 0 à 100 en 5,5 secondes et 200 km/h en vitesse de pointe.

Enfin la version Luxury pousse ses deux moteurs jusqu’à 490 cumulés en mode « boost » (429 ch sinon), 700 Nm, un 0 à 100 en 4 secondes et une vitesse maxi de 235 km/h. Les concurrents ne montent qu’à 340 ch pour l’Audi et 313 ch pour le BMW. On peut trouver chez Volvo un autre concurrent, plus discret, le EC40, qui lui peut grimper à 442 ch…

Doté en Pure et Premium d’un châssis passif, le GV60 dispose en haut de gamme Luxury d’un châssis piloté avec caméra qui lit la route et adapte l’amortissement en fonction de son analyse. Comme chez Mercedes, ou DS.

Terminons avec les poids annoncés, soit entre 2 075 et 2 225 kg. C’est dans la norme de la catégorie, mais ça risque de se sentir à la conduite. Voyons justement page suivante !