Côté équipement, le GV60 fait dans la simplicité. À chaque moteur correspond un niveau de finition unique, et une dotation déjà riche, dès l’entrée de gamme Pure.

Bien sûr, comme d’habitude, on retrouve tous les équipements de sécurité et les aides à la conduite rendues obligatoires par les normes. Mais le GV60 ajoute énormément d’équipement de confort et de sécurité, comme les phares à LED matriciels, le vitrage latéral acoustique feuilleté, les jantes 19 pouces, le sélecteur de modes de conduite, les palettes de régénération au volant, la climatisation bi-zone, la sellerie en similicuir vegan, les sièges chauffants électriques, la surveillance des angles morts, la conduite autonome de niveau 2, le démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale, la recharge par induction, le hayon électrique, la caméra de recul, et l’écran 27 pouces avec Android Auto et Apple Carplay sans fil. Bref, on est déjà dans le cœur de la catégorie premium. Et en entrée de gamme, la concurrence n’en offre pas autant, mais elle est 7 000 € moins chère.

La finition Premium, qui va avec la motorisation 318 ch à transmission intégrale (un moteur par essieu), ajoute les lumières d’ambiance et le volant chauffant. Elle est facturée 64 100 €.

Et la finition Luxury, qui vient avec la plus puissante des motorisations, soit la bimoteur 490 ch, ajoute quant à elle les feux adaptatifs, un mode boost, les rétroviseurs extérieurs électrochromatiques, un différentiel à glissements limité électronique, les jantes alliage de 21 pouces, la suspension pilotée prédictive avec caméra qui lit la route, l’intérieur entièrement en suédine, le pédalier métal, les placages en aluminium, la conduite autonome de niveau 2, les caméras 360° ou le parking assisté à distance.

Mais pour accéder à plus de technologie encore, il faut passer par des packs d’option, comme le pack Bang and Olufsen pour la Sono, le pack toit panoramique, le pack cuir qui inclut les garnissages matelassés en suédine (sauf Luxury), le pack confort et ses sièges avant ventilés et chauffants à l’arrière, ou enfin le pack Innovation qui offre l’aide au stationnement automatique, la reconnaissance faciale, l’affichage tête haute, les caméras 360° ou les rétroviseurs extérieurs électro chromatiques (sauf Luxury).

Tout cela fait grimper le prix dans les hautes sphères et notre modèle d’essai, doté de tous les packs, passe ainsi de 54 200 € à plus de 70 000 € !