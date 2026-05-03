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Essai Genesis GV60 : a-t-il la moindre chance face aux stars allemandes Audi Q4 e-Tron Sportback et BMW iX2 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

27  

5. Le Genesis GV60 229 ch Pure face est évalué dans sa catégorie : 37 critères analysés et notés

 

Essai Genesis GV60 : a-t-il la moindre chance face aux stars allemandes Audi Q4 e-Tron Sportback et BMW iX2 ?

Le Genesis GV60 (229 à 490 ch, de 54 200 € à 74 100 €) est évalué dans la catégorie des SUV coupés compact premium électriques, qui comprend notamment :

L'Audi Q4 e-Tron Sportback : 204 à 340 ch, de 46 990 € à 72 450 €

Le BMW iX2 : de 204 à 313 ch, de 46 990 € à 63 350 €

On peut éventuellement y ajouter le Volvo EC40, un peu plus petit cependant : 252 à 442 ch, de 53 350 € à 63 900 €

GV60 229 ch/84 kWh Pure
Budget
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
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