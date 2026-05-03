Le Genesis GV60 (229 à 490 ch, de 54 200 € à 74 100 €) est évalué dans la catégorie des SUV coupés compact premium électriques, qui comprend notamment :

L'Audi Q4 e-Tron Sportback : 204 à 340 ch, de 46 990 € à 72 450 €

Le BMW iX2 : de 204 à 313 ch, de 46 990 € à 63 350 €

On peut éventuellement y ajouter le Volvo EC40, un peu plus petit cependant : 252 à 442 ch, de 53 350 € à 63 900 €