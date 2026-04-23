Vendues au prix de Mercedes ou d'Audi, les Genesis GV60, GV70 et G80 sont-elles trop chères ?

Sans surprise, les premiers modèles de la marque Genesis sur notre marché coûtent plus cher que ceux de Kia et Hyundai. Logique, puisque cette division déjà bien implantée aux Etats-Unis et en Corée du sud vise à concurrencer les marques premium allemandes, exactement comme le Lexus de Toyota ou l’Infiniti de Nissan (qui s’était d’ailleurs cassé les dents sur le marché européen).

Il n’est donc pas anormal de découvrir des prix positionnant ces nouveaux véhicules dans l’univers premium : le GV60, plus gros espoir de Genesis chez nous, démarre à 54 200€ en finition Pure (561 km d’autonomie WLTP). Ce cousin des Hyunda Ioniq 5 et Kia EV6, embarquant une batterie de 84 kWh et une motorisation arrière de 229 chevaux, concurrence à sa façon les Audi Q4 e-tron et autres BMW iX2 mais aussi leurs grands frères les Q6 et iX3, avec un positionnement entre ces deux catégories et des dimensions plus compactes.

Pas encore de version Magma

Ce GV60 peut pour l’instant monter à 490 chevaux en finition Luxury, facturée à 74 100€. C’est plus cher que le BMW iX3 50 à la fois plus gros et généreux en batteries, développant 469 chevaux et affiché à 71 950€.

Ce GV60 existera aussi dans une version de milieu de gamme « Premium » de 318 chevaux à 64 100€, mais on ne connaît pas encore le prix français de la variante Magma ultra-sportive (très proche techniquement du Hyundai Ioniq 5).

Les GV70 et G80 sont encore plus chers

Outre le GV60 (4,52 mètres de long), Genesis propose deux autres modèles qui, contrairement à ce dernier, ont été convertis à la technologie électrique et ne reposent pas sur une plateforme dédiée.

Le GV70 est un SUV de 4,72 mètres de long, développant comme le GV60 490 chevaux en pointe dans sa version haut de gamme. Il se contente d’une autonomie maximale WLTP modeste (479 km au mieux) et promet un 10-80 % de charge en 19 minutes grâce à son circuit électrique à 800 volts. Son prix de base ? 68 400€ en finition Pure. Comptez 72 300€ pour la finition Premium et 77 300€ pour la finition Luxury.

La G80, de son côté, est une grande berline de 5,13 mètres également convertie à la technologie électrique. Équipée d’une batterie de 94,5 kWh, elle revendique une autonomie maximale WLTP de 570 km ce qui n’a là encore rien de très impressionnant au regard de sa grosse capacité d’accumulateurs (c’est même plutôt décevant). Elle effectue le 10-80 % de charge en 25 minutes et développe 370 chevaux. Son prix ? 82 000€ en finition Luxury.

Des produits pas idéaux pour le marché européen ?

Parmi ces trois véhicules, c’est assurément le GV60 qui possède le potentiel le plus intéressant. Genesis espère convaincre grâce à la qualité de ses autos qui possèdent une belle finition intérieure, mais ses prix paraissent tout de même audacieux pour une marque que les clients ne connaissent pas encore. Notez que Genesis propose une garantie cinq ans « tout inclus » pour ses voitures.