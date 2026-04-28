Déjà bien implantée en Asie et en Amérique du Nord, Genesis fait ses débuts sur le marché tricolore cette année. L'occasion pour nous de découvrir trois modèles, le SUV GV70, la grande berline G80, mais surtout, le GV60, un SUV coupé de dimensuon compacte, soit 4,55 m et 100 % électrique. C'est lui qui devrait le mieux se vendre, même si à partir de 54 200 €, la clientèle sera plus rare que pour un modèle généraliste.

De plus, il devra lutter contre une concurrence allemande bien établie, comme les Audi Q4 e-Tron Sportback et les BMW iX2. Et avec un réseau de distribution bien maigre au départ.

Le GV80 propose en tout cas un style bien à lui, très décalé par rapport au reste de la production premium. Sa ligne de toit plongeante, ses optiques sur deux lignes, signature de tous les modèles Genesis, son gros aileron de hayon, il se remarquera dans la circulation.

L'habitacle est, à l'instar de la carrosserie, original, avec un dessin en rondeurs et une boule rotative sert de sélecteur de marche, c'est la "crystal sphere"

Techniquement, il repose sur une base de Hyundai Ioniq 5, et propose 3 niveaux de puissance : 229 ch propulsion, 318 ch et 490 à transmission intégrale. La batterie de 84 kWh de capacité permet une autonomie respective de 561, 512 et 501 km.

Nous avons à l'essai une version d'entrée de gamme 229 ch, à partir de 54 200 €, donc. Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de notre essai, qui aura lieu en région parisienne.