Avec ses 650 ch et un 0 à 100 km/h en 3,4 s, le SUV Genesis GV60 Magma tiendra-t-il la route ?

Vous n’avez jamais croisé de Genesis GV60 dans la rue ? Rien d’étonnant à cela, la marque est encore inconnue chez nous malgré ses dix années d’existence, notamment en Asie et aux Etats-Unis.

Genesis commence tout juste sa carrière en France, nous avons d’ailleurs essayé en mai dernier le GV60, un SUV électrique, développant de 229 à 490 ch, et concurrent des BMW iX2, Volvo EC40 ou encore Audi Q4 e-tron Sporback.

Pour être crédible, une marque « premium » se doit d’avoir une déclinaison puissante et sportive. Pour ce Genesis Gv60, elle s’appelle Magma, un nom évocateur bien choisi.

La sportivité passe tout d’abord par le look. Sur ce point, ce Magma profite d’une bonne base, à laquelle s’ajoutent une caisse abaissée de 20 mm, des jantes de 21 pouces, des boucliers spécifiques ou encore un aileron imposant. L’intérieur profite de sièges baquets spécifiques, de surpiqures orange sur plusieurs éléments comme la planche de bord et des inserts en aluminium.

0 à 100 km/h en 3,4 secondes

C’est surtout sous le capot, façon de parler, que ce Magma se différencie. Il convoque ainsi 790 Nm de couple et une puissance de 650 ch répartis sur ses quatre roues. Avec une telle cavalerie, ce SUV atteint 100 km/h en 3,4 secondes et peut filer jusqu’à 264 km/h. Espérons que la partie châssis, notamment les suspensions, soit revue en conséquence. Lors de notre essai, nous avons constaté un mauvais réglage de l’amortissement avec des effets de pompage du train arrière. Si ce Magma souhaite rassurer son conducteur et être au niveau des meilleurs, il n’a d’autres choix que d’être irréprochable sur ce point.

Côté batterie, ce GV60 reconduit celle de 84 kWh sans pour autant indiquer son autonomie, qui devrait être inférieure à 500 km. En revanche, Genesis met en avant sa capacité de charge, en passant de 10 à 80 % en 18 minutes.

Ce GV60 Magma est vendu en France 86 600 €, soit 12 500 € de plus que la version développant 490 ch, une puissance déjà honorable.