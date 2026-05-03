Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Genesis Gv60

Essai

Essai Genesis GV60 : a-t-il la moindre chance face aux stars allemandes Audi Q4 e-Tron Sportback et BMW iX2 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

23  

6. Genesis GV60 229 ch Pure : les principales caractéristiques techniques

 

Essai Genesis GV60 : a-t-il la moindre chance face aux stars allemandes Audi Q4 e-Tron Sportback et BMW iX2 ?

 

Les chiffres clés

Genesis Gv60 229 PURE 84 KWH
Généralités  
Finition PURE
Date de commercialisation 01/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 200 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,55 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,58 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 432 L
Volume de coffre maxi 1 460 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 075 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 229 c
Autonomie en électrique combinée 561 km
Capacité batterie 84 kWh
Location batterie Non
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Arrière
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 7,6 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,3 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 185 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (73)

Voir tout

Sommaire

23  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Genesis Gv60

Genesis Gv60

SPONSORISE

Essais Genesis Gv60

Voir tous les essais Genesis Gv60

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Genesis Gv60

Voir toute l'actu Genesis Gv60