Essai Genesis GV60 : a-t-il la moindre chance face aux stars allemandes Audi Q4 e-Tron Sportback et BMW iX2 ?
6. Genesis GV60 229 ch Pure : les principales caractéristiques techniques
Les chiffres clés
|Genesis Gv60 229 PURE 84 KWH
|Généralités
|Finition
|PURE
|Date de commercialisation
|01/02/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|200 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,55 m
|Largeur sans rétros
|1,89 m
|Hauteur
|1,58 m
|Empattement
|2,90 m
|Volume de coffre mini
|432 L
|Volume de coffre maxi
|1 460 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 075 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|4 CV
|Couple
|350 Nm
|Puissance moteur
|229 c
|Autonomie en électrique combinée
|561 km
|Capacité batterie
|84 kWh
|Location batterie
|Non
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Arrière
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|7,6 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,3 h
|Type de prise de charge
|Combo CCS
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|185 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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