La concurrence du Genesis GV60 n’est pas très fournie. Il faut la chercher côté marques premium, en SUV coupé, et 100 % électrique. Sur son chenin il va donc trouver un discret Volvo EC40, qui est un peu plus petit, démarre dans les mêmes eaux niveau tarifs, mais se révèle plus abordable en haut de gamme, et promet un peu plus d’autonomie. Il est cependant en retrait niveau technologies, et qualité de finition. Un haut de gamme Twin Performance de 442 ch 11 000 € moins cher que le haut de gamme GV60 peut toutefois être une bonne option.

Mais les deux rivaux principaux du GV60 sont l’Audi Q4 e-Tron Sportback, qui vient d’être restylé (mais c’est toujours l’ancien en vente, on ne connaît pas les tarifs du nouveau), et le BMW iX2 (et non le iX1 comme je l’ai dit par erreur dans la vidéo). Tous deux proposent une entrée de gamme à 46 990 €, pour bénéficier du bonus écologique, qui réduit donc encore le prix de 3 600 €. Bien sûr, ces entrées de gamme sont moins puissantes (204 ch), affichent une autonomie moindre (514 km avec 65 kWh pour le iX2 et 526 km avec 82 kWh pour le Q4 e-Tron), et sont bien moins équipées, tout en chargeant moins rapidement. Mais elles arrivent donc 10 000 € moins cher que l’entrée de gamme du GV60, bonus inclus. En haut de gamme, la différence de tarif est sensiblement la même. Et même si le GV60 est alors plus performant et équipé, il peine à justifier son tarif très élevé.

À retenir : ça va être compliqué

Le GV60 est un bon SUV coupé compact électrique. Pas parfait évidemment. Nous avons été déçus par son comportement dynamique, à cause de la calibration de ses suspensions, par sa rétrovision ou la complexité de son système multimédia presque trop riche.

Mais en contrepartie, il est confortable, très bien équipé surtout si on souscrit aux packs d’options, performant, et surtout sa plateforme moderne permet des vitesses de recharge qui rendent les longs voyages moins contraignants. Par ailleurs, son style original et décalé, aussi bien dehors que dedans, peut plaire et faire la différence, ou déplaire carrément, mais il ne laissera pas indifférent.

Las, le GV60 arrive avec des tarifs très ambitieux, dignes de la catégorie supérieure, Audi Q6 ou BMW iX3, qui alors proposent des prestations supérieures. Et dans une catégorie où l’image de marque compte absolument, il n’en a encore aucune. Alors proposer des tarifs aussi élevés en facial, même si le rapport prix/équipement est plus correct, est probablement une mauvaise idée. De plus, le réseau Genesis est pour le moment embryonnaire (4 concessions en France)

Il arrivera peut-être à piquer quelques clients aux SUV allemands, mais à notre sens, ça va quand même être ultra-compliqué pour lui d’exister autre part que dans les colonnes et les essais de la presse automobile.

Caradisiac a aimé

Le style décalé, extérieur comme intérieur

La vitesse de recharge sur borne rapide

L’autonomie réelle assez proche des chiffres officiels

Les possibilités d’équipement de confort et de technologie

La possibilité de régler à peu près tout dans la voiture

La qualité de finition

La qualité de filtration des bruits/insonorisation

Caradisiac n’a pas aimé

Les réglages de suspensions mal accordés entre l’avant et l’arrière

Les aides à la conduite intrusives/bips incessants

La rétrovision difficile

La maniabilité décevante, avec un grand diamètre de braquage

La complexité du système multimédia et des réglages de la voiture