Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

En bref Berline électrique

Autonomie : 570 km

Prix : 82 000 €

Plus de dix ans après sa création par le groupe Hyundai, la marque premium Genesis débarque enfin sur le marché français avec l'ambition de bousculer les marques premium allemandes. La Genesis Electrified G80, fleuron de cette gamme, est une grande berline 100 % électrique affichée au tarif unique de 82 000 € en finition Luxury. Un positionnement tarifaire qui la place pile entre une BMW i5 et une Mercedes EQS.

Sur le plan du gabarit, cette G80 ne fait pas dans la dentelle. Avec 5,13 m de long, 1,92 m de large et un empattement de 3,14 m, l'auto adopte des proportions de limousine classique, initialement conçue pour les marchés américain et asiatique. Il en va de même pour le design plutôt sage et principalement destiné à ces marchés.

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La G80 se distingue par une imposante calandre et des feux à deux étages équipés de la technologie Matrix LED permettant d’améliorer le flux lumineux la nuit. Des feux superposés que l’on retrouve également sur la partie arrière composée ici d’une malle. Le tout repose sur d’imposantes jantes de 19’’ livrées de série.

L’empattement au-delà des 3 mètres garantit un espace vraiment royal aux places arrière. Cette voiture de PDG soigne ses occupants avec un niveau d’équipement vraiment haut de gamme qui comprend des sièges aviation, des sièges chauffants et ventilés avec dossiers inclinables, une sellerie cuir ou encore un système audio immersif Bang & Olufsen. La dotation de série se montre généreuse pour le prix fixe de 82 000 €.

À l’avant, l'ambiance bascule dans la surenchère avec une immense dalle OLED panoramique (27’’) qui fait office de tableau de bord et d'écran d'infodivertissement. Ce système efficace est plutôt intuitif à utiliser, mais l'ergonomie globale du véhicule est pénalisée par la disparition de commandes physiques directes.

L'accès et le démarrage peuvent s'effectuer par capteur d'empreintes digitales (Clé Numérique 2.0), ce qui configure automatiquement le profil du conducteur.

Un espace royal à l'arrière mais un coffre minuscule

Si elle est exclusivement proposée en électrique sur le marché français, la G80 repose sur une plateforme multi-énergies. En pratique, cela signifie qu’elle n'a pas été conçue exclusivement pour l'électrique, ce qui pénalise l'aménagement intérieur tout en faisant grimper le poids à vide minimal à un coquet 2 410 kg. Résultat des courses, cette grande berline de 5,14 m propose un coffre plus petit que celui d’une Clio (334 litres) ! Un point noir pour les chauffeurs de maître ou les VTC de luxe.