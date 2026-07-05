Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio
ESSAI - Un salon roulant ultra-technologique pour le prix d'une Allemande entrée de gamme : c’est la promesse de la nouvelle Genesis Electrified G80 (82 000 €). Si cette berline électrique de 5,13 m impressionne par son confort de cathédrale et sa recharge éclair en 25 minutes, elle cache pourtant un ÉNORME point noir.
Sommaire
Note
de la rédaction
14/20
En bref
Berline électrique
Autonomie : 570 km
Prix : 82 000 €
Plus de dix ans après sa création par le groupe Hyundai, la marque premium Genesis débarque enfin sur le marché français avec l'ambition de bousculer les marques premium allemandes. La Genesis Electrified G80, fleuron de cette gamme, est une grande berline 100 % électrique affichée au tarif unique de 82 000 € en finition Luxury. Un positionnement tarifaire qui la place pile entre une BMW i5 et une Mercedes EQS.
Sur le plan du gabarit, cette G80 ne fait pas dans la dentelle. Avec 5,13 m de long, 1,92 m de large et un empattement de 3,14 m, l'auto adopte des proportions de limousine classique, initialement conçue pour les marchés américain et asiatique. Il en va de même pour le design plutôt sage et principalement destiné à ces marchés.
La G80 se distingue par une imposante calandre et des feux à deux étages équipés de la technologie Matrix LED permettant d’améliorer le flux lumineux la nuit. Des feux superposés que l’on retrouve également sur la partie arrière composée ici d’une malle. Le tout repose sur d’imposantes jantes de 19’’ livrées de série.
L’empattement au-delà des 3 mètres garantit un espace vraiment royal aux places arrière. Cette voiture de PDG soigne ses occupants avec un niveau d’équipement vraiment haut de gamme qui comprend des sièges aviation, des sièges chauffants et ventilés avec dossiers inclinables, une sellerie cuir ou encore un système audio immersif Bang & Olufsen. La dotation de série se montre généreuse pour le prix fixe de 82 000 €.
À l’avant, l'ambiance bascule dans la surenchère avec une immense dalle OLED panoramique (27’’) qui fait office de tableau de bord et d'écran d'infodivertissement. Ce système efficace est plutôt intuitif à utiliser, mais l'ergonomie globale du véhicule est pénalisée par la disparition de commandes physiques directes.
L'accès et le démarrage peuvent s'effectuer par capteur d'empreintes digitales (Clé Numérique 2.0), ce qui configure automatiquement le profil du conducteur.
Un espace royal à l'arrière mais un coffre minuscule
Si elle est exclusivement proposée en électrique sur le marché français, la G80 repose sur une plateforme multi-énergies. En pratique, cela signifie qu’elle n'a pas été conçue exclusivement pour l'électrique, ce qui pénalise l'aménagement intérieur tout en faisant grimper le poids à vide minimal à un coquet 2 410 kg. Résultat des courses, cette grande berline de 5,14 m propose un coffre plus petit que celui d’une Clio (334 litres) ! Un point noir pour les chauffeurs de maître ou les VTC de luxe.
Chiffres clés *
- Longueur : 5,13 m
- Largeur : 1,92 m
- Hauteur : 1,48 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 334 l / NC
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Février 2026
* A titre d'exemple pour la version 370 LUXURY 94.5 KWH.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (37)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération