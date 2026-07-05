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Genesis G80 Electrique

Essai

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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ESSAI - Un salon roulant ultra-technologique pour le prix d'une Allemande entrée de gamme : c’est la promesse de la nouvelle Genesis Electrified G80 (82 000 €). Si cette berline électrique de 5,13 m impressionne par son confort de cathédrale et sa recharge éclair en 25 minutes, elle cache pourtant un ÉNORME point noir.

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

En bref 

Berline électrique 
Autonomie : 570 km
Prix : 82 000 €

Plus de dix ans après sa création par le groupe Hyundai, la marque premium Genesis débarque enfin sur le marché français avec l'ambition de bousculer les marques premium allemandes. La Genesis Electrified G80, fleuron de cette gamme, est une grande berline 100 % électrique affichée au tarif unique de 82 000 € en finition Luxury. Un positionnement tarifaire qui la place pile entre une BMW i5 et une Mercedes EQS.

Sur le plan du gabarit, cette G80 ne fait pas dans la dentelle. Avec 5,13 m de long, 1,92 m de large et un empattement de 3,14 m, l'auto adopte des proportions de limousine classique, initialement conçue pour les marchés américain et asiatique. Il en va de même pour le design plutôt sage et principalement destiné à ces marchés.

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La G80 se distingue par une imposante calandre et des feux à deux étages équipés de la technologie Matrix LED permettant d’améliorer le flux lumineux la nuit. Des feux superposés que l’on retrouve également sur la partie arrière composée ici d’une malle. Le tout repose sur d’imposantes jantes de 19’’ livrées de série.

Longue de 5, 13 m la Genesis 80 se positionne entre une BMW i5 et une BMW i7.
Longue de 5, 13 m la Genesis 80 se positionne entre une BMW i5 et une BMW i7.
Cette version électrique est équipée d'une batterie de 90 kWh (nette) offrant une autonomie de 570 km (WLTP).
Cette version électrique est équipée d'une batterie de 90 kWh (nette) offrant une autonomie de 570 km (WLTP).

L’empattement au-delà des 3 mètres garantit un espace vraiment royal aux places arrière. Cette voiture de PDG soigne ses occupants avec un niveau d’équipement vraiment haut de gamme qui comprend des sièges aviation, des sièges chauffants et ventilés avec dossiers inclinables, une sellerie cuir ou encore un système audio immersif Bang & Olufsen. La dotation de série se montre généreuse pour le prix fixe de 82 000 €.

Grand luxe à bord. La Coréenne arbore des matériaux nobles comme le bois, le cuir nappa ou de l'aluminium brossé. L'ergonomie est correcte avec des accès directs pour les commandes de base.
Grand luxe à bord. La Coréenne arbore des matériaux nobles comme le bois, le cuir nappa ou de l'aluminium brossé. L'ergonomie est correcte avec des accès directs pour les commandes de base.

À l’avant, l'ambiance bascule dans la surenchère avec une immense dalle OLED panoramique (27’’) qui fait office de tableau de bord et d'écran d'infodivertissement. Ce système efficace est plutôt intuitif à utiliser, mais l'ergonomie globale du véhicule est pénalisée par la disparition de commandes physiques directes.

Le système multimédia hérité de Hyundai fonctionne rapidement. Il est doté d'une multitude de fonctionnalités (streaming, planificateur, etc.).
Le système multimédia hérité de Hyundai fonctionne rapidement. Il est doté d'une multitude de fonctionnalités (streaming, planificateur, etc.).
Le système audio "premium" Bang & Olufsen à 17 haut‑parleurs est très puissant. Il dispose de la technologie Dolby Atmos, reproduisant fidèlement l'expérience que l'on a des sons dans la vie réelle.
Le système audio "premium" Bang & Olufsen à 17 haut‑parleurs est très puissant. Il dispose de la technologie Dolby Atmos, reproduisant fidèlement l'expérience que l'on a des sons dans la vie réelle.

L'accès et le démarrage peuvent s'effectuer par capteur d'empreintes digitales (Clé Numérique 2.0), ce qui configure automatiquement le profil du conducteur.

Un espace royal à l'arrière mais un coffre minuscule

Deux adultes de très grandes tailles voyageront en business class.
Deux adultes de très grandes tailles voyageront en business class.
Il faudra en revanche voyager léger avec un coffre très réduit.
Il faudra en revanche voyager léger avec un coffre très réduit.

Si elle est exclusivement proposée en électrique sur le marché français, la G80 repose sur une plateforme multi-énergies. En pratique, cela signifie qu’elle n'a pas été conçue exclusivement pour l'électrique, ce qui pénalise l'aménagement intérieur tout en faisant grimper le poids à vide minimal à un coquet 2 410 kg. Résultat des courses, cette grande berline de 5,14 m propose un coffre plus petit que celui d’une Clio (334 litres) ! Un point noir pour les chauffeurs de maître ou les VTC de luxe.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 5,13 m
  • Largeur : 1,92 m
  • Hauteur : 1,48 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 334 l / NC
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Février 2026

* A titre d'exemple pour la version 370 LUXURY 94.5 KWH.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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