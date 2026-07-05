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Genesis G80 Electrique

Essai

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

9  

6. La fiche technique de la Genesis G80 Electrified

 

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

 

Les chiffres clés

Genesis G80 Electrique 370 LUXURY 94.5 KWH
Généralités  
Finition LUXURY
Date de commercialisation 01/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 200 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 5,13 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,48 m
Empattement 3,14 m
Volume de coffre mini 334 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 410 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 6 CV
Couple 700 Nm
Puissance moteur 370 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 570 km
Capacité batterie 94,50 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 225 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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