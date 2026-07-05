Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

6. La fiche technique de la Genesis G80 Electrified
Les chiffres clés
|Genesis G80 Electrique 370 LUXURY 94.5 KWH
|Généralités
|Finition
|LUXURY
|Date de commercialisation
|01/02/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|200 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|60 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,13 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,48 m
|Empattement
|3,14 m
|Volume de coffre mini
|334 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 410 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|6 CV
|Couple
|700 Nm
|Puissance moteur
|370 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|570 km
|Capacité batterie
|94,50 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|225 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.1 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
Photos (37)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération