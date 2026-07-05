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Genesis G80 Electrique

Essai

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

9  

3. Genesis G80 : 82 000 € et peu d'options

 

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Sur le marché français, la Genesis Electrified G80 se décline en une unique finition haut de gamme appelée Luxury, vendue 82 000 €. Elle ne laisse pratiquement aucune place aux options tant sa dotation de série se montre exhaustive.

Voici la liste complète et structurée des équipements de série inclus en France sur la Genesis Electrified G80 (Finition Luxury à 82 000 €) :

Style & Présentation extérieure

Jantes en alliage de 19 pouces au design exclusif

Projecteurs avant adaptatifs intelligents Matrix LED (feux à deux étages)

Signature lumineuse arrière à double bande LED

Trappe de recharge électrique chauffante intégrée dans la calandre (antigel)

Vitrages latéraux et lunette arrière acoustiques renforcés

Confort à bord & Vie de palace

Sellerie intégrale en cuir haut de gamme avec surpiqûres matelassées

Sièges avant et arrière chauffants et ventilés

Dossiers de sièges arrière inclinables électriquement

Fermeture assistée des portes (fermeture soft-close motorisée)

Système d'annulation active du bruit de roulement (ANC) dans l'habitacle

Technologie & Infodivertissement

Immense dalle panoramique incurvée OLED de 27 pouces (combiné d'instrumentation + écran central)

Système audio immersif haut de gamme Bang & Olufsen (avec haut-parleurs intégrés pour la réduction du bruit)

Clé Numérique 2.0 avec capteur d'empreintes digitales (reconnaissance et chargement du profil conducteur)

Services connectés Genesis avec mises à jour à distance (OTA)

Châssis & Liaison au sol

Roues arrière directrices (pour réduire le rayon de braquage à 11,3 m)

Suspension pilotée intelligente avec caméra prédictive (scanne et gomme les imperfections de la route)

Transmission intégrale AWD intelligente (avec déconnexion automatique du moteur avant pour économiser la batterie)

Sécurité & Aides à la conduite

Caméras de stationnement avec vision panoramique à 360°

Assistance au stationnement à distance via la clé (Remote Smart Parking Assist)

Freinage d'urgence autonome de dernière génération

Surveillance active des angles morts avec assistance au changement de voie

Système d'alerte et de verrouillage des portes en cas de véhicule approchant par l'arrière (Safe Exit Assist)

Système de recharge inversée V2L (Vehicle-to-Load) pour brancher des appareils électriques externes

Le point techno : d'un doigt

Smartphone à proximité, un simple toucher suffit pour déverrouiller le véhicule. L’authentification par empreinte digitale permet de démarrer et de conduire d’un simple geste.

 

Equipements et options

Version : 370 LUXURY 94.5 KWH

Equipements de sécurité

  • Feux de jour à signature LED

  • Feu antibrouillard AR LED

  • Feu antibrouillard AR séparé

  • Feux AR combinés à LED

  • Feux AR séparés (intérieur &amp; extérieur)

  • Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)

  • Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité

  • Airbag conducteur et passager

  • Airbag genoux conducteur

  • Airbag central AV

  • Fixations ISOFIX aux sièges AR

  • Antidémarrage électronique

  • Alerte présence passager AR avec capteur

  • Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie

  • Assistance au maintien dans la voie LKA

  • Assistance intelligente de limitation de vitesse ISLA

  • Assistance au suivi de voie de niveau 2 (LFA 2)

  • Démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale

  • Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)

  • Clé intelligente + démarrage bouton

  • Airbags frontaux thorax et bassin + airbags rideaux

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS + ESC + HAC + freinage multicollision (MCB)

Equipements de confort

  • Rétroviseur extérieur couleur carrosserie

  • Rétroviseurs extérieurs électriques &amp; chauffants

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Rétroviseur extérieur électrochromatique (ECM )

  • Vitrage athermique avec bandeau pare-soleil

  • Vitrage athermique

  • Vitrage latéral feuilleté

  • Lunette AR dégivrante avec minuteur

  • Trappe de recharge chauffante

  • Contour de vitre chromé

  • Direction assistée électrique MDPS

  • Volant Chauffant

  • Volant en cuir à réglage électriquement avec fonction mémoire

  • Panneau AR siège conducteur avec poche

  • Panneau AR siège passager avec poche

  • Eclairage LED + porte-lunettes + éclairage d’ambiance

  • Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité

  • Volant en cuir

  • Rétroviseur électrochromatique (ECM)

  • Palettes de régénération au volant

  • Climatisation bi-zone AV

  • Siège chauffants 3 niveaux AV

  • Siège conducteur Mémoire + réglages électriques (conducteur &amp; passager)

  • Siège conducteur soutien lombaire électrique

  • Siège conducteur réglage électrique en hauteur

  • Siège passager réglage électrique en hauteur

  • Siège conducteur Inclinaison électrique du coussin

  • Porte-gobelet accoudoir central AR

  • Fixations ISOFIX aux sièges AR

  • Contour de vitre chromé

  • Aide au stationnement avec freinage automatique (PCA) - AV/AR/Latérale

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC2) avec fonction Start/Stop

  • Navigation CCIC + DAB + CCS

  • Commandes audio au volant

  • Bluetooth avec reconnaissance vocale

  • Ecran panoramique OLED 27 pouces

  • Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)

  • Frein de parking électrique EPB avec maintien Auto-Hold

  • Verrouillage centralisé conducteur &amp; passager

  • Dégivreur automatique des vitres

  • Système Audio immersif Bang &amp; Olufsen avec 17 HP

  • Vitres électrique AV

  • Boîte de rangement 1-DIN à double ouverture

  • Réglage en hauteur et inclinaison - sièges AV

  • Siège passager soutien lombaire électrique

  • Banquette AR fixe 3 places

  • Accoudoir central AR avec rangement, sans commande

  • Porte-gobelets AV

Esthétique / Carrosserie

  • Trappe de recharge chauffante

  • Habillage tissu du ciel de toit

  • Jantes en alliage de 19 pouces

  • Trappe à skis

  • Sellerie Cuir

  • Peinture Pastel

Autres équipements

  • Mode préservation de batterie

  • Préconditionnement intelligent de batterie 3.0

  • Batterie haute capacité 84 kWh

  • Sélecteur électronique E-Shift (Shift-by-Wire)

  • Pompe à chaleur haute efficacité

  • Architecture de recharge 400/800 V ultra-rapide

  • i-Pedal et système de freinage par récupération

  • Changement de vitesse électronique

  • Support de plaque AV format long

  • Eclairage d’accueil dynamique

  • Allumage automatique des projecteurs

  • Feu de position à LED

  • Lignes de guidage lumineuses en marche AR

  • Eclairage puddle avec logo

  • Film acoustique pare-brise

  • Pare-chocs couleur carrosserie

  • Poignées de porte extérieures chromées

  • Baguettes de bas de caisse couleur carrosserie

  • Disques de frein AV ventilés 19 pouces

  • Disques de frein AR ventilés 19 pouces

  • Kit de mobilité pneumatique (TMK)

  • Pneumatiques Michelin

  • Pneus été

  • Câble de recharge AC Type 2 Mode 3 (domicile / borne publique)

  • Suspension prédictive intélligente (ECS)

  • Suspension à valves pilotées - AV

  • Suspension à valves pilotées - AR

  • Gestion intégrée des modes de conduite

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Eclairage LED rangée 2

  • Eclairage AV LED

  • Eclairage d’accueil portes AV/AR

  • Eclairage de coffre à LED

  • Seuils de porte gravés

  • Finition aluminium

  • Pare-soleil standard (conducteur &amp; passager)

  • Miroir de courtoisie conducteur

  • Miroir de courtoisie passager

  • Pare-soleil coulissant (conducteur &amp; passager)

  • Eclairage LED pare-soleil (conducteur &amp; passager)

  • Coffre sous plancher

  • Crochet de maintien

  • Fixation plancher

  • Diffuseur chauffage places AR

  • Appuis-tête AR manuels (gauche / droite / centre)

  • Freinage régénératif intélligent

  • Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA)

  • Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA) et système d&#039;éclairage AV intelligent (IFS)

  • Feu stop AR LED

  • Essuie-glaces plats

  • Verrouillage enfants électrique (automatique)

  • Appel d’urgence eCall (Europe)

  • Capteur de pluie

  • Reconnaissance manuelle des limites de vitesse MSLA

  • Assistant anticollision FCA 2

  • Assistant de conduite sur autoroute (HDA 2)

  • Caméra intérieure habitacle (conducteur)

  • Mises à jour logicielles OTA

  • Affichage tête haute TFT-LCD

  • Mode de suspension calibré (ferme)

  • Caméra 360° (Surround View Monitor)

  • Prise 12V console centrale

  • Chargeur sans fil (AV)

  • Moniteur d&#039;angle mort BVM

  • Clé digitale 2.0

  • Porte AV

  • Panneau de porte AR bas

  • Système de purification de l’air

  • Chauffage PTC

  • Capteur PM / purification d’air

  • Direction à rapport variable (VGR)

  • Poignées intérieures chromée

  • Réduction active du bruit de la route (RANC)

  • Chargeur USB double dans la console

  • Tweeters AV/AR + ampli externe haute qualité + haut-parleur central AV + son surround

  • Habillage latéral en velours

  • Habillage intérieur de coffre floqué

  • Tablette AR

  • Habillage tissu des montants A/B/C

  • Etriers de frein (noire)

  • Eclairage d’aile LED

  • Garantie 5 ans kilométrage illimité

  • Matériaux en cuir Vegan

  • Isolation acoustique du coffre moteur

  • Système de capot actif de sécurité

Options disponibles

  • Peinture métallisée / nacrée

     : 

    990 €

  • Peinture mate

     : 

    2890 €

  • Roues AR directrices (RWS)

     : 

    1250 €

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