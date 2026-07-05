Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Sur le marché français, la Genesis Electrified G80 se décline en une unique finition haut de gamme appelée Luxury, vendue 82 000 €. Elle ne laisse pratiquement aucune place aux options tant sa dotation de série se montre exhaustive.

Voici la liste complète et structurée des équipements de série inclus en France sur la Genesis Electrified G80 (Finition Luxury à 82 000 €) :

Style & Présentation extérieure

Jantes en alliage de 19 pouces au design exclusif

Projecteurs avant adaptatifs intelligents Matrix LED (feux à deux étages)

Signature lumineuse arrière à double bande LED

Trappe de recharge électrique chauffante intégrée dans la calandre (antigel)

Vitrages latéraux et lunette arrière acoustiques renforcés

Confort à bord & Vie de palace

Sellerie intégrale en cuir haut de gamme avec surpiqûres matelassées

Sièges avant et arrière chauffants et ventilés

Dossiers de sièges arrière inclinables électriquement

Fermeture assistée des portes (fermeture soft-close motorisée)

Système d'annulation active du bruit de roulement (ANC) dans l'habitacle

Technologie & Infodivertissement

Immense dalle panoramique incurvée OLED de 27 pouces (combiné d'instrumentation + écran central)

Système audio immersif haut de gamme Bang & Olufsen (avec haut-parleurs intégrés pour la réduction du bruit)

Clé Numérique 2.0 avec capteur d'empreintes digitales (reconnaissance et chargement du profil conducteur)

Services connectés Genesis avec mises à jour à distance (OTA)

Châssis & Liaison au sol

Roues arrière directrices (pour réduire le rayon de braquage à 11,3 m)

Suspension pilotée intelligente avec caméra prédictive (scanne et gomme les imperfections de la route)

Transmission intégrale AWD intelligente (avec déconnexion automatique du moteur avant pour économiser la batterie)

Sécurité & Aides à la conduite

Caméras de stationnement avec vision panoramique à 360°

Assistance au stationnement à distance via la clé (Remote Smart Parking Assist)

Freinage d'urgence autonome de dernière génération

Surveillance active des angles morts avec assistance au changement de voie

Système d'alerte et de verrouillage des portes en cas de véhicule approchant par l'arrière (Safe Exit Assist)

Système de recharge inversée V2L (Vehicle-to-Load) pour brancher des appareils électriques externes

Le point techno : d'un doigt Smartphone à proximité, un simple toucher suffit pour déverrouiller le véhicule. L’authentification par empreinte digitale permet de démarrer et de conduire d’un simple geste.