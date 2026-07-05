Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

3. Genesis G80 : 82 000 € et peu d'options
Sur le marché français, la Genesis Electrified G80 se décline en une unique finition haut de gamme appelée Luxury, vendue 82 000 €. Elle ne laisse pratiquement aucune place aux options tant sa dotation de série se montre exhaustive.
Voici la liste complète et structurée des équipements de série inclus en France sur la Genesis Electrified G80 (Finition Luxury à 82 000 €) :
Style & Présentation extérieure
Jantes en alliage de 19 pouces au design exclusif
Projecteurs avant adaptatifs intelligents Matrix LED (feux à deux étages)
Signature lumineuse arrière à double bande LED
Trappe de recharge électrique chauffante intégrée dans la calandre (antigel)
Vitrages latéraux et lunette arrière acoustiques renforcés
Confort à bord & Vie de palace
Sellerie intégrale en cuir haut de gamme avec surpiqûres matelassées
Sièges avant et arrière chauffants et ventilés
Dossiers de sièges arrière inclinables électriquement
Fermeture assistée des portes (fermeture soft-close motorisée)
Système d'annulation active du bruit de roulement (ANC) dans l'habitacle
Technologie & Infodivertissement
Immense dalle panoramique incurvée OLED de 27 pouces (combiné d'instrumentation + écran central)
Système audio immersif haut de gamme Bang & Olufsen (avec haut-parleurs intégrés pour la réduction du bruit)
Clé Numérique 2.0 avec capteur d'empreintes digitales (reconnaissance et chargement du profil conducteur)
Services connectés Genesis avec mises à jour à distance (OTA)
Châssis & Liaison au sol
Roues arrière directrices (pour réduire le rayon de braquage à 11,3 m)
Suspension pilotée intelligente avec caméra prédictive (scanne et gomme les imperfections de la route)
Transmission intégrale AWD intelligente (avec déconnexion automatique du moteur avant pour économiser la batterie)
Sécurité & Aides à la conduite
Caméras de stationnement avec vision panoramique à 360°
Assistance au stationnement à distance via la clé (Remote Smart Parking Assist)
Freinage d'urgence autonome de dernière génération
Surveillance active des angles morts avec assistance au changement de voie
Système d'alerte et de verrouillage des portes en cas de véhicule approchant par l'arrière (Safe Exit Assist)
Système de recharge inversée V2L (Vehicle-to-Load) pour brancher des appareils électriques externes
Le point techno : d'un doigt
Smartphone à proximité, un simple toucher suffit pour déverrouiller le véhicule. L’authentification par empreinte digitale permet de démarrer et de conduire d’un simple geste.
Equipements et options
Version : 370 LUXURY 94.5 KWH
Equipements de sécurité
Feux de jour à signature LED
Feu antibrouillard AR LED
Feu antibrouillard AR séparé
Feux AR combinés à LED
Feux AR séparés (intérieur & extérieur)
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité
Airbag conducteur et passager
Airbag genoux conducteur
Airbag central AV
Fixations ISOFIX aux sièges AR
Antidémarrage électronique
Alerte présence passager AR avec capteur
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie
Assistance au maintien dans la voie LKA
Assistance intelligente de limitation de vitesse ISLA
Assistance au suivi de voie de niveau 2 (LFA 2)
Démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale
Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)
Clé intelligente + démarrage bouton
Airbags frontaux thorax et bassin + airbags rideaux
Contrôle de la traction (TCS)
ABS + ESC + HAC + freinage multicollision (MCB)
Equipements de confort
Rétroviseur extérieur couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques & chauffants
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseur extérieur électrochromatique (ECM )
Vitrage athermique avec bandeau pare-soleil
Vitrage athermique
Vitrage latéral feuilleté
Lunette AR dégivrante avec minuteur
Trappe de recharge chauffante
Contour de vitre chromé
Direction assistée électrique MDPS
Volant Chauffant
Volant en cuir à réglage électriquement avec fonction mémoire
Panneau AR siège conducteur avec poche
Panneau AR siège passager avec poche
Eclairage LED + porte-lunettes + éclairage d’ambiance
Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité
Volant en cuir
Rétroviseur électrochromatique (ECM)
Palettes de régénération au volant
Climatisation bi-zone AV
Siège chauffants 3 niveaux AV
Siège conducteur Mémoire + réglages électriques (conducteur & passager)
Siège conducteur soutien lombaire électrique
Siège conducteur réglage électrique en hauteur
Siège passager réglage électrique en hauteur
Siège conducteur Inclinaison électrique du coussin
Porte-gobelet accoudoir central AR
Fixations ISOFIX aux sièges AR
Contour de vitre chromé
Aide au stationnement avec freinage automatique (PCA) - AV/AR/Latérale
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC2) avec fonction Start/Stop
Navigation CCIC + DAB + CCS
Commandes audio au volant
Bluetooth avec reconnaissance vocale
Ecran panoramique OLED 27 pouces
Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)
Frein de parking électrique EPB avec maintien Auto-Hold
Verrouillage centralisé conducteur & passager
Dégivreur automatique des vitres
Système Audio immersif Bang & Olufsen avec 17 HP
Vitres électrique AV
Boîte de rangement 1-DIN à double ouverture
Réglage en hauteur et inclinaison - sièges AV
Siège passager soutien lombaire électrique
Banquette AR fixe 3 places
Accoudoir central AR avec rangement, sans commande
Porte-gobelets AV
Esthétique / Carrosserie
Trappe de recharge chauffante
Habillage tissu du ciel de toit
Jantes en alliage de 19 pouces
Trappe à skis
Sellerie Cuir
Peinture Pastel
Autres équipements
Mode préservation de batterie
Préconditionnement intelligent de batterie 3.0
Batterie haute capacité 84 kWh
Sélecteur électronique E-Shift (Shift-by-Wire)
Pompe à chaleur haute efficacité
Architecture de recharge 400/800 V ultra-rapide
i-Pedal et système de freinage par récupération
Changement de vitesse électronique
Support de plaque AV format long
Eclairage d’accueil dynamique
Allumage automatique des projecteurs
Feu de position à LED
Lignes de guidage lumineuses en marche AR
Eclairage puddle avec logo
Film acoustique pare-brise
Pare-chocs couleur carrosserie
Poignées de porte extérieures chromées
Baguettes de bas de caisse couleur carrosserie
Disques de frein AV ventilés 19 pouces
Disques de frein AR ventilés 19 pouces
Kit de mobilité pneumatique (TMK)
Pneumatiques Michelin
Pneus été
Câble de recharge AC Type 2 Mode 3 (domicile / borne publique)
Suspension prédictive intélligente (ECS)
Suspension à valves pilotées - AV
Suspension à valves pilotées - AR
Gestion intégrée des modes de conduite
Sélecteur de mode de conduite
Eclairage LED rangée 2
Eclairage AV LED
Eclairage d’accueil portes AV/AR
Eclairage de coffre à LED
Seuils de porte gravés
Finition aluminium
Pare-soleil standard (conducteur & passager)
Miroir de courtoisie conducteur
Miroir de courtoisie passager
Pare-soleil coulissant (conducteur & passager)
Eclairage LED pare-soleil (conducteur & passager)
Coffre sous plancher
Crochet de maintien
Fixation plancher
Diffuseur chauffage places AR
Appuis-tête AR manuels (gauche / droite / centre)
Freinage régénératif intélligent
Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA)
Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA) et système d'éclairage AV intelligent (IFS)
Feu stop AR LED
Essuie-glaces plats
Verrouillage enfants électrique (automatique)
Appel d’urgence eCall (Europe)
Capteur de pluie
Reconnaissance manuelle des limites de vitesse MSLA
Assistant anticollision FCA 2
Assistant de conduite sur autoroute (HDA 2)
Caméra intérieure habitacle (conducteur)
Mises à jour logicielles OTA
Affichage tête haute TFT-LCD
Mode de suspension calibré (ferme)
Caméra 360° (Surround View Monitor)
Prise 12V console centrale
Chargeur sans fil (AV)
Moniteur d'angle mort BVM
Clé digitale 2.0
Porte AV
Panneau de porte AR bas
Système de purification de l’air
Chauffage PTC
Capteur PM / purification d’air
Direction à rapport variable (VGR)
Poignées intérieures chromée
Réduction active du bruit de la route (RANC)
Chargeur USB double dans la console
Tweeters AV/AR + ampli externe haute qualité + haut-parleur central AV + son surround
Habillage latéral en velours
Habillage intérieur de coffre floqué
Tablette AR
Habillage tissu des montants A/B/C
Etriers de frein (noire)
Eclairage d’aile LED
Garantie 5 ans kilométrage illimité
Matériaux en cuir Vegan
Isolation acoustique du coffre moteur
Système de capot actif de sécurité
Options disponibles
-
Peinture métallisée / nacrée:
990 €
-
Peinture mate:
2890 €
-
Roues AR directrices (RWS):
1250 €
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