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Genesis G80 Electrique

Essai

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

8  

4. Genesis G80 vs BMW i5, Mercedes EQE, Audi A6 e-tron : L’alternative exotique peut-elle briser le trio allemand ?

 

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

La concurrence : les premium allemands

Face au trio allemand, la Genesis G80 Electrified se place comme l’alternative exotique. Pour un tarif de 82 000 € incluant une autonomie de 570 km (WLTP) et une recharge ultra-rapide (800 volts), la Coréenne offre un salon roulant toutes options pour le prix d'une concurrente allemande en finition de base ou intermédiaire. Si la BMW i5 (dès 77 900 €, jusqu'à 582 km d'autonomie) reste la référence du dynamisme de conduite et la Mercedes EQE (dès 71 400 €, jusqu'à 661 km d'autonomie) le summum du confort feutré, l'Audi A6 e-tron (dès 66 420 €) les domine toutes en matière d'autonomie et d'efficience. Mais attention la montée en gamme (Quattro, S Line) pour atteindre l'équivalent de la Genesis flirte avec les 88 000 €. 

A retenir : l'alternative exotique

Pour le tarif d'une Allemande moyennement optionnée, Genesis propose un salon roulant toutes options et capable d’avaler les kilomètres sans passer une éternité à la borne grâce à sa recharge rapide. Il faudra prendre en compte le réseau naissant (25 points de vente et d’entretien) et sa décote importante à la revente.

Caradisiac a aimé

  • Le look original
  • La qualité de présentation valorisante
  • Le fort contenu en équipements de série

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le poids très élevé
  • le coffre ridiculement petit 
  • Les aides à la conduite intrusives

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
370 LUXURY 94.5 KWH 0 (wltp) 81 000 €  €
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