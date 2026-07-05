La concurrence : les premium allemands

Face au trio allemand, la Genesis G80 Electrified se place comme l’alternative exotique. Pour un tarif de 82 000 € incluant une autonomie de 570 km (WLTP) et une recharge ultra-rapide (800 volts), la Coréenne offre un salon roulant toutes options pour le prix d'une concurrente allemande en finition de base ou intermédiaire. Si la BMW i5 (dès 77 900 €, jusqu'à 582 km d'autonomie) reste la référence du dynamisme de conduite et la Mercedes EQE (dès 71 400 €, jusqu'à 661 km d'autonomie) le summum du confort feutré, l'Audi A6 e-tron (dès 66 420 €) les domine toutes en matière d'autonomie et d'efficience. Mais attention la montée en gamme (Quattro, S Line) pour atteindre l'équivalent de la Genesis flirte avec les 88 000 €.

A retenir : l'alternative exotique

Pour le tarif d'une Allemande moyennement optionnée, Genesis propose un salon roulant toutes options et capable d’avaler les kilomètres sans passer une éternité à la borne grâce à sa recharge rapide. Il faudra prendre en compte le réseau naissant (25 points de vente et d’entretien) et sa décote importante à la revente.

Caradisiac a aimé

Le look original

La qualité de présentation valorisante

Le fort contenu en équipements de série

Caradisiac n'a pas aimé

Le poids très élevé

le coffre ridiculement petit

Les aides à la conduite intrusives