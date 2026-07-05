Genesis propose exclusivement une unique motorisation électrique de 370 ch assurée par deux moteurs placés sur chaque essieu. La Coréenne abat le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes. Les relances sont solides (80 à 120 km/h en 3,3 secondes) et la vitesse de pointe s'établit à 225 km/h. Des chiffres dans la moyenne de la catégorie, sans être renversants. La Genesis G80 préfère miser principalement sur le confort et la douceur de fonctionnement plutôt que sur les performances pures. Un positionnement logique pour une berline de cette taille.

La pièce maîtresse de la partie technique reste sa grosse batterie NMC à chimie (Nickel-Manganèse-Cobalt), fournie par le fabricant sud-coréen SK On (filiale du groupe SK). Cette dernière offre une capacité de 94,5 kWh (90 kWh utiles) et fonctionne sous une architecture 800 volts, permettant une recharge ultra-rapide de 10 à 80 % en 25 minutes sur une borne 350 kW. Comptez 8h30 sur une Wallbox triphasée de 11 kW.

L'autonomie mixte homologuée s'élève à 570 km (WLTP), aidée par un système de déconnexion automatique du moteur avant qui transforme l'auto en simple propulsion pour abaisser la consommation. La consommation moyenne observée durant notre essai s’est située à 22 kWh/100 km, un score dans la moyenne et plutôt logique pour un véhicule de ce gabarit. Ce score autorise un rayon d'action d'environ 450 km voir 500 km, lorsque la climatisation est moins sollicitée, dans la vie réelle ce qui permet d'envisager sans difficulté les voyages au long cours, sachant que les arrêts recharge seront brefs.

Suspensions pilotées, roues arrière directrices et transmission intégrale

La conduite est orientée confort. Le conducteur et les passagers sont plongés dans l’univers grand tourisme, feutré et très silencieux grâce à des vitrages acoustiques et un système d'annulation active du bruit de roulement (ANC). Un silence de cathédrale règne à bord. C’est particulièrement appréciable, notamment sur les voies rapides ou l’autoroute.

Longue de plus de 5 mètres et lourde d’environ 2,3 tonnes, la grande berline nécessite de l’anticipation pour circuler en milieu urbain, mais aussi sur les freinages appuyés et dans les courbes serrées. Bon point pour l’agilité, Genesis a équipé son modèle de roues arrière directrices pour améliorer le rayon de braquage (qui passe de 12,1 m à 11,3 m). Une option recommandable facturée 1 250 €.

Le groupe coréen a également doté son modèle d’une caméra qui scanne la route en amont pour anticiper les irrégularités et assouplir ou durcir les suspensions en fonction de la situation. Les imperfections sont parfaitement gommées, faisant de la Coréenne une excellente voyageuse, consommant raisonnablement et rechargeant vite.