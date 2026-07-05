Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

La Genesis G80 Electrified, 570 km d'autonomie et 82 000 € est évaluée dans la catégorie des berlines de luxe électriques qui comprend notamment

L'Audi A6 e-Tron Quattro, 723 km d'autonomie et 88 400 €

La BMW i5 XDRIVE 580 km d'autonomie et 81 000 €

La Mercedes EQE AMG Line, 688 km d'autonomie et 82 300 €