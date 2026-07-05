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Genesis G80 Electrique

Essai

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

9  

5. L'évaluation de la Genesis G80 Electrified

 

Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

La Genesis G80 Electrified, 570 km d'autonomie et 82 000 € est évaluée dans la catégorie des berlines de luxe électriques qui comprend notamment

L'Audi A6 e-Tron Quattro, 723 km d'autonomie et 88 400 €

La BMW i5 XDRIVE 580 km d'autonomie et 81 000 €

La Mercedes EQE AMG Line, 688 km d'autonomie et 82 300 €

 

Genesis G80 Electrified
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
  • 7.71
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Note globale : 14 /20
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