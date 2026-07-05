Genesis G80 : la limousine de luxe avec un coffre de Clio

5. L'évaluation de la Genesis G80 Electrified
La Genesis G80 Electrified, 570 km d'autonomie et 82 000 € est évaluée dans la catégorie des berlines de luxe électriques qui comprend notamment
L'Audi A6 e-Tron Quattro, 723 km d'autonomie et 88 400 €
La BMW i5 XDRIVE 580 km d'autonomie et 81 000 €
La Mercedes EQE AMG Line, 688 km d'autonomie et 82 300 €
|Genesis G80 Electrified
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
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