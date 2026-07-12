Trottinettes: l'angle mort de l'assurance obligatoire

Depuis 1951, quand vous êtes victime d’un délit de fuite ou que vous avez un accident avec une personne non assurée, c’est le FGAO qui pallie l’absence d’assurance de l’auteur et vous dédommage, pour ensuite se retourner contre lui, quand c’est possible.

Il ne s’agit pas uniquement d’accidents de la route d’ailleurs. Le FGAO intervient en faveur des cyclistes, piétons, skieurs et même des collisions avec les animaux sauvages et indemnise les blessures.

L’argent sort bien de quelque part

En 2025, ce sont 14 M d’euros qui ont été recouvrés et 15 400 auteurs non assurés restent actuellement débiteurs auprès du FGAO. Mais l’argent magique n’existant pas, le Fonds est majoritairement financé par, vous l’avez deviné, les assurés via une taxe prélevée sur chaque contrat d’assurance auto et moto.

La fameuse assurance de responsabilité civile a.k.a l’assurance au tiers

L’assurance au tiers n’est pas un ratio. Il ne s’agit pas d’un tiers d’une couverture. Il s’agit d’autrui. Cela paraît évident mais croyez-le, ce n’est pas le cas.

Elle est obligatoire depuis 1951 et permet de protéger les autres de soi-même. Mais ça n’a pas empêché les 268 059 procès-verbaux pour défaut d’assurance en 2024.

S’il est impossible de mesurer le nombre de personnes roulant sans assurance, il est possible de quantifier ce que ça a engendré financièrement. Ce sont 132 millions d’euros qui ont été versés aux victimes blessées et aux proches de celles décédées. C’est 25 % de plus qu’en 2018 et l’une des raisons est la trottinette électrique.

Les EDPM font grimper la facture à coups de fractures

Les EDPM (engins de déplacement motorisé) avancent uniquement par la force de leur moteur, sans action humaine, à la différence d’un vélo à assistance électrique, dont l’assistance ne s’active qu’en pédalant.

De fait, les EDPM sont considérés comme des véhicules à moteur, contrairement aux vélos électriques. Par conséquent, ils ont besoin d’une assurance et ça a été acté en 2019. Ce qui fait déjà 6 ans.

D’ailleurs, comptez environ 100 euros par an.

Notez par ailleurs que les EDPM constituent, après l’automobile, la catégorie de véhicule la plus impliquée dans les accidents pour lesquels intervient le FGAO au profit des victimes.

Mais comment un engin qui plafonne à 25 km/h peut-il être dangereux à ce point ?

Ce sont les lois de la physique qui l’expliquent. L’absence de casque intégral d’un côté et l’effet de levier engendré par la trottinette de l’autre.

En cas de chute, vous basculez vers l’avant. Vos mains sont sur le guidon qui passe en dessous de vous. Il vous faut trop de temps pour ramener les mains, donc le visage encaisse. C’est donc votre visage qui prend. Fracture de la mâchoire, brûlure, dents cassées, nez cassé, vous êtes bon pour une chirurgie lourde du visage et des séquelles importantes.

Certes, vous êtes en vie, mais les dégâts sont lourds et les soins coûteux.

C’est encore pire en cas de collision avec une voiture ou une moto (plus rare).

Mais quel rapport avec l’indemnisation si c’est le tiers qui est couvert ? Tout simplement lorsque le tiers, c’est vous. Le délit de fuite est commis par un véhicule après une collision avec une trottinette électrique (ou un autre EDPM).

Ça fonctionne dans l’autre sens, quand vous êtes responsable d’un accident en roulant en trottinette. Surtout si vous l’avez débridée (la rendant, de facto, interdite sur voie publique).

Des chiffres (tristement) intéressants

Cette infographie du FGAO nous apprend plusieurs choses.

Que sur les cinq départements accidentogènes, la Seine-St-Denis est première (6,8 %) suivie par les Bouches-du-Rhônes, puis le Val d’Oise ex aequo avec le Val-de-Marne. Paris arrive 4e. Tout ceci donne 1,3 accident causé par des personnes non assurées pour 10 000 véhicules.

On apprend également que le nombre de délits de fuite après un accident a augmenté de 35 % entre 2023 et 2024, pour atteindre 236 019.

Ou encore que 92 % des véhicules impliqués sont des véhicules de particuliers, que 78,8 % sont des hommes, que parmi les conducteurs non assurés, un sur deux a moins de 30 ans.

Autre élément, lié à la catégorie socio-professionnelle : ce sont les employés et les cadres qui sont les plus impliqués dans les accidents corporels, suivis par les étudiants et les chômeurs.

Un tiercé perdant

Évidemment, l’absence d’assurance n’arrive jamais seule et intègre un cumul d’infractions (au moins deux) à piocher parmi la drogue, l’alcool et le défaut de permis de conduire.

Conclusion : il faut s’assurer

Rouler sans assurance ou prendre la fuite après un accident n’a rien d’un pari anodin. Entre les amendes, le retrait de points, la prison et des dettes qui peuvent se chiffrer en centaines de milliers d’euros auprès du FGAO, l’addition dépasse très largement le coût d’une cotisation annuelle. Et ne rêvez pas, les leviers pour récupérer la somme sont puissants.

Les 15 400 conducteurs actuellement débiteurs du fonds de garantie en témoignent : personne n’est à l’abri d’un accident, et l’absence d’assurance transforme un sinistre en catastrophe financière à vie.

Cela ne veut pas dire que les compagnies d’assurances sont parfaites. Mais il s’agit d’un autre combat.