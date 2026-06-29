Rouler sans assurance : cette folie qui peut vous endetter pour le reste de votre vie

La conduite sans assurance est un fléau que rien ou presque ne semble pouvoir endiguer : en 2025, près de 7 500 personnes ont dû être indemnisées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), l’organisme qui au nom de la solidarité nationale indemnise les victimes, faute de garanties présentées par les responsables des accidents.

Si ce chiffre a tendance à baisser année après année (-7,3% par rapport à 2024), il n’en demeure pas moins qu’« un véhicule sur 20 impliqué dans un accident de la circulation donnant lieu à l’intervention des forces de l’ordre n’est pas assuré », précise le FGAO. Le nombre de victimes décédées a d’ailleurs augmenté de 5,4% l’an dernier.

Comment expliquer ce phénomène ? Le FGAO fait état d’une étude ayant montré que 94% des Français savent que l’assurance est obligatoire (et ce depuis 1958, NDLR), donc le défaut d’information ne peut être mis en avant. Le prix des assurances, peut-être ? Les montant moyen des primes a augmenté de 4 à 5% en 2025, pour atteindre 475 € annuels.

De quoi inciter certains conducteurs à se passer d’assurance, tentation d’autant plus grande que la carte verte, qu’accompagne le macaron à fixer au bas du pare-brise, n’existe plus depuis 2024. « Il y a une méconnaissance de l’assurance au tiers, la seule obligatoire. Moins coûteuse qu’une assurance tous risques, elle couvre l'intégralité des dommages causés à autrui », commente Eloïse le Goff, Directrice de la communication du Fonds de garantie des victimes. Le montant de l'amende pour défaut d'assurance s'élève à 750 € minimum (ou 3 750 € en récidive), et 268 000 P-V ont été dressés en 2024 (chiffre en hausse de 10% par rapport à 2023).

Pas vu pas pris, donc…jusqu’au jour où l’on se rend responsable d’un accident. Et c’est là que le monde risque de s’écrouler, avec de très sombres perspectives. En cas d’accident responsable, le FGAO indemnisera bien les victimes, parfois à hauteur de plusieurs centaines de milliers d’euros (voire de millions), mais pour mieux se retourner ensuite vers le responsable qui devra lui rembourser les sommes engagées, et majorées de 10%. Cela peut signifier des paiements qui s’étaleront pour une vie entière ! A ce jour, 15 400 conducteurs sont concernés.