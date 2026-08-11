Il risque d'y avoir plus d'accidents sur la route ce mercredi à cause de l'éclipse

Une éclipse quasi-totale avec réduction de la lumière du soleil de 90 à 99% selon la région, voilà ce que nous vivrons ce mercredi 12 août 2026. Il s’agit d’un phénomène d’une intensité assez rare, puisqu’on n’en a pas connu de tels depuis l’année 1999 en France.

Certes, ce sont plutôt les habitants de Sibérie, d’Islande, du Groenland et même ceux de certaines zones de l’Espagne qui pourront observer une véritable éclipse totale. Mais chez nous aussi, ce phénomène va fortement réduire la luminosité (particulièrement du côté de Biarritz et dans les Pyrénées) pendant plus d’une heure dans la soirée.

Attention au risque d’accident

Sachant que l’éclipse doit commencer un peu après 19 heures et que beaucoup de Français seront au volant d’une voiture à ce moment, ce phénomène va mettre l’attention des automobilistes à rude épreuve. Comme à chaque fois qu’un évènement est de nature à capter le regard des automobilistes, le risque d’accident sera réel car c’est souvent dans des moments qu’on oublie de regarder ce qu’il se passe devant.

Comme le rappellent les journalistes du Progrès, les heures entourant la survenance d’une éclipse sont souvent marquées par une hausse des accidents de la route et on comprend très bien pourquoi.

Ne pas regarder l’éclipse avec ses yeux sans lunettes spéciales

Et pour ceux qui seront sagement garés et prêts pour profiter à fond de ce phénomène très rare, il ne faudra évidemment pas risquer de s’abimer les yeux en regardant l’éclipse sans lunettes spéciales. Même si la lumière du soleil aura commencé à devenir moins intense à cette heure-là, elle restera très dangereuse pour les yeux et peut provoquer de graves lésions après seulement quelques secondes.