Attention sur la route ! Pourquoi vous risquez gros en voiture cette semaine en Europe ?

Depuis 2012, une opération baptisée « Speed », organisée par ROADPOL, le réseau européen de police de la circulation, a lieu deux fois par an. Après la première édition, qui s’est tenue du 13 au 19 avril 2026, la deuxième a d’ores et déjà débuté. Depuis ce lundi 3 août et jusqu’à ce dimanche 9 août, les contrôles routiers sont multipliés dans plus de 20 pays européens. Alors qu’un « Speed Marathon » avait eu lieu le 15 avril dernier, aucune date n’a été communiquée pour une éventuelle nouvelle édition de cette opération durant cette semaine.

Pour donner un ordre d’idée de l’ampleur de ce type de campagne, une Speedweek voit en moyenne environ 3 millions de véhicules contrôlés, mobilise près de 15 000 agents et entraîne l’émission d’environ 150 000 contraventions dans les pays participants.

Une semaine de prévention

Cette semaine n’est pas organisée pour déranger les automobilistes, qui prennent généralement la route des vacances à cette période. Au contraire, elle a pour objectif de faire de la prévention et d’améliorer la sécurité routière. Selon les propos du porte-parole du quartier général de la police du Palatinat occidental, Bernhard Christian Erfort, rapportés par le média allemand Nachrichten Kaiserslautern : « L’objectif de la ROADPOL Speedweek n’est donc pas de sanctionner le plus grand nombre possible d’usagers de la route. Au contraire, ces contrôles visent à sensibiliser aux dangers de la vitesse excessive et ainsi à contribuer à une meilleure sécurité routière. »

Même si les avis peuvent être partagés, cette opération part d’une bonne intention puisque, sur les autoroutes françaises notamment, les accidents, qu’ils soient mortels ou non, sont à la hausse. En effet, selon une étude de l’Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA) publiée le 29 juillet dernier, le nombre de personnes tuées sur autoroute a augmenté de 26 % en 2025. Au total, 162 personnes ont perdu la vie, soit 33 de plus qu’en 2024.